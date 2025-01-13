Пятьдесят человек эвакуировали из горящей «Ленты» на Дальневосточном

В ночь на 13 января в подсобном помещении торгового центра «Лента» на Дальневосточном проспекте, 16, случился пожар, сообщает ГУ МЧС РФ по Петербургу. Горела обстановка на площади 0,2 кв.м.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали из помещения 50 человек. В результате происшествия никто не пострадал. На тушение огня потребовалось 40 минут. Пламя ликвидировали четыре пожарно-спасательных расчета.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что накануне из дома 12 по улице Марата эвакуировали 37 жильцов. На шестом этаже здания горела четырехкомнатная квартира. В результате инцидента пострадала женщина, ее доставили в больницу.

Андрей Маркелов