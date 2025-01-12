Более тридцати человек эвакуировали из-за пожара на Марата, есть пострадавшие
Крупный пожар произошел днем 12 января в Центральном районе Петербурга. Сигнал о возгорании на улице Марата, д. 36-38 поступил на пульт дежурного «01» в 12:24, сообщили в региональном управлении МЧС.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По уточненной информации, в расположенном по указанному адресу пяти-шестиэтажном жилом здании на 6-м этаже горела четырехкомнатная квартира. Площадь пожара составила 50 кв. метров.
С огнем удалось справиться в 13:15 силами 23 спасателей и пяти единиц техники. Из опасной зоны были эвакуированы 37 человек. В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в медучреждение, уточнили в МЧС. В настоящий момент улица Марата частично перекрыта, на месте замечены машины экстренных служб, сообщает корреспондент «Ъ-СПб».
Прежде «Ъ-СПб» писал о сильном пожаре на заводе по производству ацетона в Гатчине. Его тушили на площади 1,9 тыс. кв. м по второму номеру сложности.