Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Единственных кормильцев многодетной семьи законодательно защитят от увольнения

Правительство России при условии его доработки в целом поддержало законопроект, согласно которому расширяется запрет на увольнение родителей–единственных кормильцев в многодетных семьях. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Отзыв правительства направлен на законопроект, который касается семей с тремя и более малолетними детьми, где трудоустроен только один из родителей. Сейчас запрет на увольнение единственного кормильца действует только до достижении младшим ребенком возраста трех лет. Авторы инициативы предложили исключить этот ограничение и законодательно защитить единственного кормильца от увольнения по инициативе работодателя, если в семье трое детей в возрасте до 14 лет.

По данным Международной организации труда, более 700 млн женщин в мире не могут работать из-за необходимости ухаживать за детьми и пожилыми родственниками. По мнению ее экспертов, более равномерное распределение домашних обязанностей могло бы поспособствовать решению проблемы глобального дефицита квалифицированных кадров. В России уровень занятости женщин заметно выше среднемирового, но их доля на рынке труда, несмотря на дефицит кадров, также не растет.

Подробности — в материале «Ъ» «Уход за детьми от труда».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...