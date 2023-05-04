Работа и труд прогресс не перетрут

К 2027 году мировой рынок труда сократится на 2%, так как крупнейшие компании мира сократят 83 млн рабочих мест и откроют только 69 млн, прогнозируют эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Главные драйверы трансформации рабочей силы — цифровизация, распространение ESG-стандартов и медленный экономический рост. Из-за этого среди работодателей вырастет спрос на специалистов по искусственному интеллекту и устойчивому развитию, бизнес-аналитиков, и упадет — на банковских и почтовых клерков, кассиров, бухгалтеров и чиновников. В числе наиболее востребованных навыков у специалистов окажутся когнитивные и творческие способности, а также технологическая грамотность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Работодатели трансформируют почти четверть всех рабочих мест в мире (23%) в ближайшие пять лет, считают эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), авторы доклада The Future of Jobs 2023. В его основе — анализ опроса респондентов из 803 компаний, в которых работает более 11,3 млн человек в 45 странах мира. Участников исследования спрашивали о макротенденциях, технологических трендах и их влиянии на рабочие места и о том, какие стратегии трансформации рабочей силы планируют использовать у себя их предприятия.

В числе ключевых факторов, которые, на взгляд опрошенных, будут влиять на мировой рынок труда в ближайшие несколько лет, большинство назвали внедрение новых технологий, в особенности цифровизацию, распространение стандартов устойчивого развития, а также низкие темпы экономического роста при высокой стоимости жизни. Говоря о новых технологиях, большинство представителей бизнеса (75%) отметили, что планируют использовать в своей работе большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект. Внедряя инновации, бизнес, в свою очередь, будет нуждаться в специалистах, готовых с ними работать — как ожидают аналитики ВЭФ, к 2027 году в мире будет на четверть больше специалистов по искусственному интеллекту, устойчивому развитию, бизнес-аналитиков, специалистов по информбезопасности и инженеров финтеха. Кроме них, в топ-10 самых востребованных профессий войдут дата-аналитики, инженеры, специализирующиеся на роботах, специалисты по большим данным и операторы сельхозтехники. При этом цифровизация приведет к сокращению потребности в ряде специальностей, в первую очередь связанных с доставкой информации — в 2027 году в мире число банковских и почтовых клерков и кассиров может сократиться в два раза. Помимо них, в топ-10 наименее востребованных специальностей входят секретари, бухгалтеры, чиновники, финансисты, статистики, охранники и продавцы.

Впрочем, говоря о трендах рынка труда, аналитики ВЭФ указывают не столько на сокращение числа занятых в абсолютных цифрах — к 2027 году, по их оценке, мировой рынок труда потеряет всего 2% рабочих мест (14 млн),— сколько об их обновлении: за тот же период ожидается появление 69 млн новых. Сильнее всего трансформация затронет сектор медиа, развлечений и спорта, где так или иначе изменятся до трети (32%) рабочих мест. На втором месте — правительства (29%) и сектор информационных технологий и цифровых коммуникаций (29%), на третьем — недвижимость (27%). Минимальными же изменения будут в секторе еды и развлечений (16%), авиационной и космической отрасли (19%) и на производстве (19,5%).

Однако даже те специалисты, чьи профессии останутся востребованными через пять лет, по мнению аналитиков ВЭФ, должны будут пересмотреть свои профессиональные компетенции. Почти половина (44%) навыков большинства работников, по мнению их работодателей, потребует обновления. В первую очередь это когнитивные навыки, что отражает растущую важность решения сложных проблем на рабочем месте, способность к творческому мышлению и технологическую грамотность. Из-за этого, по мнению работодателей, шесть из десяти работников будет необходимо переобучать, однако, с учетом существующих сейчас образовательных возможностей в государственном и корпоративном секторе, доступ к программам будет только у половины нуждающихся.

С учетом профессионального профиля рынка труда РФ можно предположить, что его, как и рынки других стран, ждет переток работников из одних профессий в другие. Так, в ближайшие годы вероятно массовое сокращение продавцов — второй по распространенности профессии в РФ (по оценкам Высшей школы экономики) после водителей (почти 5 млн человек). При этом трансформация рабочей силы может оказаться достаточно сложной для управления силами государства — 50% работников в РФ заняты только в 28 профессиях.

Анастасия Мануйлова