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Коммерсантъ FM
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Восток — дело платное

В Подмосковье начнут строить дублер Егорьевского шоссе

Власти Подмосковья, выяснил “Ъ”, уже в 2025 году начнут строить на территории региона еще одну платную дорогу — 36-километровый дублер Егорьевского шоссе, который свяжет МКАД и ЦКАД на восточном направлении. Проектная документация уже прошла этап экспертизы, сообщили “Ъ” в областном минтрансе. Большую часть затрат на строительство при этом готов профинансировать Газпромбанк (ГПБ).

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Работы по строительству дублера Егорьевского шоссе (рабочее название Москва—Егорьевск—Тума—Касимов, или МЕТК) начнутся в 2025 году, рассказали “Ъ” в минтрансе Московской области. Четырехполосная трасса с девятью развязками и 32 мостами протяженностью 36,2 км начнется в подмосковном поселке Томилино, пройдет по территории Люберецкого округа, а также округов Котельники и Раменское и выйдет к ЦКАД недалеко от села Гжель. Строительство должно завершиться в 2027–2028 годах.

Действующее двухполосное Егорьевское шоссе — одна из самых загруженных областных дорог, которая начинается в Люберцах и заканчивается в Касимове (Рязанская область). Реконструкцию трассы подмосковные власти считают нецелесообразной из-за окружающей плотной застройки. Проект дублера обсуждался с 2019 года, а в декабре 2021-го областное правительство заключило концессионное соглашение с ООО «М.Е.Т.К» о строительстве платной трассы. Одним из учредителей компании является компания «ГПБ-Инфраструктурный холдинг», дочерняя структура Газпромбанка. В конце года, выяснил “Ъ”, проект получил положительное заключение государственной экспертизы.

Новая дорога, пояснили “Ъ” в областном минтрансе, выведет транзитный поток грузового транспорта из населенных пунктов, повысив безопасность дорожного движения на Егорьевском шоссе, а также создаст дополнительную транспортную связь на участке между ЦКАД и МКАД и улучшит транспортную доступность более чем для 2 млн жителей Подмосковья.

На этапе заключения концессионного соглашения почти четыре года назад предполагаемые тарифы за проезд составляли 14,8 руб. за 1 км. Они будут проиндексированы, заявил министр транспорта Московской области Алексей Гержик в ноябре 2024 года на «Транспортной неделе» в Москве. При этом чиновник дал понять, что сильного удорожания не будет: «Это (14,8 руб. за км.— “Ъ”) достаточно близкая к реальности цена».

Из этой же презентации следует, что общий объем финансирования дороги с 2021 года вырос с 60 млрд до 110 млрд руб. Исполнительный вице-президент ГПБ Светлана Ляпина рассказала “Ъ”, что банк выступает одним из участников концессионной компании: объект будет создан за счет капитального гранта, который предоставит Московская область, и банковских кредитов. «ГПБ готов предоставить финансирование по итогам согласования Московской областью основных условий кредитования концессии,— сообщила госпожа Лялина — Согласно предварительным расчетам, объем финансирования со стороны банка может составить до 80 млрд руб.». 25 декабря 2024 года правительство РФ отдельным распоряжением приравняло строительство дублера Егорьевского шоссе к «мероприятиям, имеющим общегосударственное значение», что позволяет выделять на них дополнительное федеральное финансирование. ГПБ ранее финансировал участки уже открытых ЦКАД, Мытищинской скоростной хорды и будущей Южно-Лыткаринской дороги.

В ноябре 2024 года проект трассы обсуждался на встрече главы Люберец Владимира Волкова с местными жителями, обеспокоенными планируемой вырубкой более 1 тыс. га леса по ходу прокладки дороги. Господин Волков пообещал учесть замечания, уделив особое внимание компенсационным высадкам зеленых насаждений. Лес будет восстановлен в том же объеме, в каком будет вырубаться, поясняли в администрации Люберец, место посадки новых деревьев определят позже.

«Считаю выбранную трассировку оптимальной, а дорогу необходимой и для вывода транзита за пределы застройки, и для повышения безопасности и разгрузки Егорьевского шоссе»,— заявил “Ъ” член общественного совета областного минтранса Андрей Мухортиков, подчеркнувший, что действующее шоссе давно исчерпало пропускную способность. Реакцию жителей эксперт называет «довольно типичной». «Аргументы противников в основном сводятся к позиции "не трогайте деревья",— считает Андрей Мухортиков.— Очевидно, при выборе между "строить дорогу со сносом сотен домов" или "строить дорогу в лесу вдали от жилья" надо выбирать второе: люди важнее деревьев. К тому же значительная часть дороги трассируется по имеющимся просекам и по полям, а каждый такой проект предусматривает компенсационное озеленение с посадкой новых деревьев».

Иван Буранов

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