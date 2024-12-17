МКАД продублировали за кольцевой

В Подмосковье открылась первая платная дорога регионального значения. Мытищинская скоростная хорда свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе, выполняя роль северного дублера МКАД. На главный для автомобилистов вопрос — сколько будет стоить проезд — ответа нет. Тарифы еще не утверждены, а потому проезд пока бесплатный. При этом известно, что в ходе строительства смета проекта выросла на 40% — до 50 млрд руб. Трасса будет пользоваться популярностью у водителей, прогнозирует эксперт, для некоторых пользователей время в пути сократится втрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Утром 17 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о завершении строительства Мытищинской скоростной хорды, а днем по ней было открыто автомобильное движение. 16-километровая четырехполосная трасса связала Ярославское и Дмитровское шоссе. Здесь имеются также съезды на Осташковское и Пироговское шоссе. Тарифы пока не объявлены — проезд для автомобилистов бесплатный.

Проект трассы обсуждался еще в 2011 году. Первую редакцию планировки территории власти опубликовали три года спустя. В январе 2018 года подмосковное правительство подписало концессионное соглашение с группой ВИС. Это инфраструктурный холдинг, который ранее строил платный обход Хабаровска (открыт в июле 2022 года), а сейчас возводит мост через Лену в Якутии. В разные годы группа занималась строительством речных, железнодорожных вокзалов, дворцов спорта и детских садов в разных регионах. Стоимость трассы оценили в сумму более 30 млрд руб., из них 23 млрд руб.— частные инвестиции, а 7,7 млрд руб. брал на себя региональный бюджет. В 2018 году местные жители и экологи попытались отменить строительство в Московском областном и Верховном судах, доказывая, что стройка нанесет ущерб лесопаркам, но успеха не добились (“Ъ” подробно рассказывал об этом). В 2021 году началась стройка, а с 2023 года дорога называется Мытищинская скоростная хорда (прежнее рабочее название — Виноградово—Болтино—Тарасовка).

За время строительства дорога подорожала на 40% — до 50 млрд руб., следует из сообщения группы ВИС. При этом участие регионального бюджета осталось на прежнем уровне. В 2022 году, пояснили “Ъ” в группе, повторная государственная экспертиза проекта определила «актуальную» сметную стоимость капитальных затрат: «Их рост обусловлен удорожанием строительных материалов, работ и оборудования».

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Накануне открытия местные жители сфотографировали информационный щит с ценами за проезд по участкам хорды. Там содержалась информация, например, о том, что проезд от Пироговского до Ярославского шоссе для легковых авто обойдется в 235 руб. Однако представители концессионера заявили, что информация на щитах неактуальная, и их закрыли. Мособлдума между тем уже подготовила изменения в региональный КоАП, вводящий штраф за неоплату проезда по хорде с 1 января 2025 года в размере 3–15 тыс. руб. в зависимости от типа транспортного средства. На трассе будет действовать система безбарьерной оплаты «Свободный поток» — счет на оплату будет выставляться по номеру машины или через бесконтактный транспондер.

«Дорога важная, нужная и полезная,— считает член общественного совета при областном минтрансе Андрей Мухортиков.— Связность улично-дорожной сети в этом секторе ближнего Подмосковья низкая, из-за этого МКАД и местная сеть перегружены. Транспортный спрос на дорогу, безусловно, есть. Эффект Мытищинская хорда даст в любом случае: часть автомобилистов уйдут с МКАД, ЦКАД, "бетонки", с местных дорог». По оценкам областного правительства, хорда на 20% разгрузит северный участок МКАД, на 30% — Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе. В качестве примера чиновники приводят путь из Ивантеевки в Долгопрудный, который по хорде занимает 20–25 минут, а через МКАД — 1 час.

Напомним, что в Подмосковье до сих пор существовали платные дороги только федерального значения — М-11, М-12, М-4, ЦКАД, Северный обход Одинцово. Их курируют госкомпания «Автодор» и концессионеры. На головном участке 15–58-й км Москва—Солнечногорск тариф для легковой машины достигает 1085 руб. в выходные дни в час пик. В ближайшие дни «Автодор» откроет развязку ЦКАД с Можайским шоссе в районе Малых Вязем. До конца года Московская область откроет участки Южно-Лыткаринской автодороги (юго-восточного дублера МКАД) — второй региональной платной трассы.

Иван Буранов