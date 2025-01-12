Китай ослабляет стальную хватку

Китайские металлурги, активно экспортировавшие сталь в 2024 году на фоне слабого внутреннего спроса, могут сократить присутствие на глобальном рынке. Аналитики S&P Global ждут в 2025 году снижения поставок из страны на 12%, до 97 млн тонн. В сочетании с ростом спроса в Индии это может поддержать мировые цены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damir Sagolj / Reuters Фото: Damir Sagolj / Reuters

Экспорт стали из Китая, который обеспечивает более половины мирового производства металла, в 2025 году может сократиться на 12% год к году, до около 97 млн тонн. Об этом говорится в обзоре аналитиков S&P Global. В 2024 году, по их оценкам, китайский экспорт стали превысил 100 млн тонн впервые с 2016 года. Несмотря на ожидаемое сокращение в 2025 году, объем поставок останется высоким, превышая уровни 2017–2023 годов, следует из обзора.

Снижение экспорта прогнозируется на фоне новых торговых ограничений, в частности, антидемпинговых мер в отношении стальной продукции из КНР среди крупнейших импортеров, в основном из стран Юго-Восточной Азии, отмечают в S&P Global. Как сообщало Reuters, риски для китайского экспорта стали создает и начатое регуляторами страны расследование против уклонений от уплаты НДС при поставках.

Китай в 2024 году наращивал экспорт стали на фоне слабого внутреннего спроса, оказывая давление на мировые цены. Как отмечали аналитики БКС в декабрьском обзоре, за последние два месяца мировые цены на сталь снизились на 4–8%, до $450–570 за тонну, из-за проблем в мировой экономике и перепроизводства в Китае.

В 2025 году, по оценкам S&P Global, потребление стали в Китае снизится на 1%, до менее 900 млн тонн, после падения на 2% в 2024 году.

Основным негативным фактором станет снижение спроса в секторе недвижимости, тогда как рост потребления со стороны автомобилестроения, энергетики и судостроения частично смягчит эффект, считают в S&P Global.

По оценкам аналитиков, производство стали в Китае в 2025 году сократится на 1% год к году, до 996 млн тонн. И хотя избыточное предложение сохранится, в S&P Global ожидают стабилизации цен на сталь после двух лет резких падений.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что при реализации сценария мировые котировки получат благоприятный импульс, в том числе на фоне растущего спроса на сталь в Индии, чем смогут воспользоваться и российские экспортеры. Но давление на мировые цены будет продолжать оказывать низкий спрос на металл в Европе, добавляет он. Глава аналитического департамента «БКС Мир инвестиций» Кирилл Чуйко говорит, что котировки могут локально отреагировать вверх, но замедление Китая уменьшит и спрос на уголь и руду, что в долгосрочной перспективе может быть негативно для цен на сталь.

Всемирная ассоциация стали ожидает роста мирового потребления металла в 2025 году чуть более чем на 1%, и пока внутренний рынок Китая остается вялым, определенную поддержку окажет растущий спрос в Индии, считает главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин. Как ожидает местное агентство CRISIL, после быстрого роста в 2024 году потребление стали в стране в 2025 году может вырасти на 8–9%, говорит он. Также, по словам эксперта, заметно растет потребление в Бразилии.

Однако, отмечает господин Копейкин, на конец 2024 года комитет по стали ОЭСР оценивал незагруженные мощности в отрасли в мире более чем в 570 млн тонн в год, а в 2025–2027 годах ожидается ввод предприятий на 140 млн тонн в год, что продолжит сказываться на ценовой конъюнктуре. По его словам, учитывая глобальные тенденции к росту торговых ограничений, а также санкции, наложенные на российских металлургов, тем, скорее, следует надеяться на скорейшее начало смягчения денежно-кредитной политики, что могло бы способствовать началу восстановления внутреннего спроса. Главный аналитик центра инвестиционной аналитики СК «Росгосстрах Жизнь» Михаил Шульгин добавляет, что при протекционистской политике США и ЕС Китай будет стараться в 2025 году больше продавать на рынках Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, что означает рост конкуренции для российских производителей.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова