У металлургов не плавится спрос

Темпы снижения спроса на металл в России ускорятся к концу года. По оценкам аналитиков БКС, в четвертом квартале потребление сократится на 11% год к году против снижения на 9,2% кварталом ранее в условиях снижения закупок в строительстве и энергетике. Выпуск стали на этом фоне в октябре упал более чем на 15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Потребление металла в четвертом квартале в России может сократиться на 11% к аналогичному периоду 2023 года, до 10 млн тонн, говорится в обзоре инвестиционной компании БКС, посвященном бизнесу ММК. Темпы снижения спроса ускоряются. Так, по данным аналитиков «Северстали», в третьем квартале потребление стали в РФ снизилось на 9,2% год к году, до 10,8 млн тонн. В первом квартале спрос уменьшился на 2%, во втором квартале рос на 3,3% год к году. По итогам января—сентября 2024 года объем потребления стали в РФ оценивается в 34,1 млн тонн, согласно данным «Северстали».

Сокращения спроса на металл в четвертом квартале аналитики БКС ожидают со стороны строительной и энергетической отраслей, на которые приходится около 90% потребления. В третьем квартале спрос в этих сегментах снизился на 10% и 15,3% год к году соответственно. Рост — на 2,3% год к году — показывала только отрасль машиностроения (см. “Ъ” от 13 ноября).

В «Северстали» сообщили “Ъ”, что аналитики компании оценивают потребление металла в РФ по итогам 2024 года в 43,7 млн тонн, что на 5,7% ниже показателя 2023 года. По мнению аналитиков, драйвером останется машиностроение за счет высоких темпов спроса со стороны предприятий автомобильного и железнодорожного сегментов. В строительстве снижение потребления аналитики связывают с завершением сезона, а также торможением объемов работ на фоне очередного этапа повышения ключевой ставки.

Топ стран по производству стали в мире в январе—октябре 2024 года Выйти из полноэкранного режима Объем выпуска (млн тонн) Динамика год к году (%) Китай 768,5 -3,6 Индия 110,3 5,8 Япония 63,3 -3,2 США 60,3 -1,6 Россия 54 -5,5 Южная Корея 48,1 -4,6 Германия 28,4 4 Турция 27,9 13,8 Бразилия 25,2 4,4 Иран 21,3 -3,1 Открыть в новом окне Источник: Всемирная ассоциация стали (WSA).

Производственная активность в металлургическом секторе в начале четвертого квартала все больше отстает от прошлогодних уровней. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в октябре РФ сократила выпуск на 15,2% год к году, до 5,6 млн тонн, по итогам десяти месяцев — на 5,5%, до 54 млн тонн. В сентябре снижение производства в России WSA оценивала в 10,3% год к году. Темпы падения выпуска стали в РФ в октябре и за десять месяцев стали наибольшими среди десяти стран-производителей. В целом в 71 стране, которые предоставляют данные WSA, выпуск в октябре вырос на 1%, до 152,1 млн тонн, по итогам десяти месяцев производство снизилось на 1,6%, до 1,54 млрд тонн.

В условиях негативной рыночной конъюнктуры аналитики БКС допускают падение внутренних цен на сталь на 5% до конца 2024 года.

Как сказано в обзоре, мировые котировки стали продолжают снижаться, по мере того как в условиях слабого внутреннего спроса китайские металлурги наращивают экспорт до рекордных уровней. В октябре, отмечают в БКС, экспорт из Китая вырос на 46% год к году, превысив 10 млн тонн, по итогам января—октября — на 25%, до 86 млн тонн. Последний показатель уже превысил объем поставок за весь 2023 год — 84 млн тонн, говорится в обзоре.

Главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов отмечает, что отраслевые участники оценивают падение потребления металла вплоть до 15% на фоне стагнации в строительном сегменте. «Недоступность кредитов при сохранении высокого уровня цен на квадратный метр фактически загнала отрасль в ловушку»,— комментирует он. По словам господина Худалова, роста спроса на металл в РФ пока ждать не приходится, а надеждой для металлургов может быть закрытие мощностей в мире, что позволит российским предприятиям нарастить экспорт в условиях дефицита.

Анатолий Костырев