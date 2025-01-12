«Дакар-2025»
Общий зачет после семи этапов из двенадцати
Мотоциклы. 1. Дэниел Сандерс (Австралия, Red Bull KTM) — 39.29,22. 2. Тоша Шарейна (Испания) — отставание 15.33. 3. Адриен ван Беверен (Франция, Honda) — 26.07.
Внедорожники. 1. Хенк Латеган (ЮАР, Toyota) — 37.13,08. 2. Язид аль-Раджи (Саудовская Аравия, Overdrive) — отставание 0.21. 3. Маттиас Экстрём (Швеция, Ford) — 10.25.
Грузовики. 1. Мартин Мацик (Чехия, MM Technology) — 41.19,05. 2. Митчел ван ден Бринк (Нидерланды, Eurol) — отставание 2:08.02. 3. Алеш Лопрайс (Чехия, InstaTrade) — 2.30.47.