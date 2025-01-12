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Коммерсантъ FM
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ТАСС: Фидан обсудил с Лавровым ситуацию на Украине и в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Турции. Официально о телефонном разговоре не сообщалось. По словам собеседника агентства, министры обсудили события в Сирии и на Украине.

Сергей Лавров и Хакан Фидан в августе 2023 года

Сергей Лавров и Хакан Фидан в августе 2023 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Лавров и Хакан Фидан в августе 2023 года

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В ходе разговора обсуждались вопросы, связанные с событиями в Сирии, на Украине, а также тема энергетической безопасности»,— сказал источник ТАСС. Других подробностей переговоров он не привел.

7 января глава турецкого МИДа не исключил возможность проведения военной операции против формирований Рабочей партии Курдистана в Сирии. По его словам, Анкара выдвинула ультиматум по этому вопросу.

В декабре он заявлял, что Турция не будет проводить военную операцию в Сирии, если новые власти страны установят полный контроль над территорией страны. По его словам, у Анкары не будет причин сохранять свой контингент в Сирии при устранении угроз, связанных с миграцией и терроризмом.

Об интересах Турции в Сирии — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

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