СВО — поддержать, правила для мигрантов — ужесточить

На следующей неделе депутаты Госдумы вернутся с новогоднего перерыва. Примерная программа их работы уже опубликована, а во фракциях охотно рассказывают о приоритетных планах. Представители всех партий обещают продолжить защищать интересы участников специальной военной операции (СВО). Парламентарии также настроены продолжать заниматься миграционной политикой, поддерживать рождаемость, бороться с финансированием экстремизма и регулировать статус иностранных агентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все фракции Госдумы готовы к ударному законодательному труду в весеннюю сессию

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Все фракции Госдумы готовы к ударному законодательному труду в весеннюю сессию

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первое пленарное заседание весенней сессии пройдет 14 января, а закончится сессия в первые дни августа. Согласно примерной программе законопроектной работы, депутаты в первоочередном порядке планируют рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект о санкциях для банков, не сообщивших в Росфинмониторинг о финансовых операциях компаний и людей, подозреваемых в финансировании экстремизма (принят в первом чтении 25 сентября прошлого года). Максимальным наказанием за неисполнение этого требования будет штраф в 1 млн руб. и приостановление деятельности на три месяца.

Также Дума рассмотрит внесенные кабмином 9 декабря поправки к Административному кодексу (КоАП) о введении штрафов либо дисквалификации работников ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД и ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ) Москвы за неоказание содействия территориальным органам МВД при предоставлении госуслуг в сфере миграции. И наконец, в числе первоочередных законопроектов — правительственные поправки к закону об основных гарантиях избирательных прав, разрешающие кандидату указать в качестве рода занятий статус самозанятого (законопроект внесен в Думу 24 октября).

Представители каждой из пяти думских фракций рассказали “Ъ” о своих приоритетах на сессию.

Первый замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин заявляет, что единороссы продолжат работу над законопроектами, посвященными гарантиям для участников СВО и членов их семей.

«Законодательных решений» потребуют и поручения президента, данные им на пресс-конференции в декабре в отношении тех, кто сейчас освобождает Курскую область. По итогам правительственных часов господин Вяткин также ожидает инициатив по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Планируется рассмотреть и ряд вопросов, касающихся защиты интересов граждан в финансово-кредитной сфере,— например, об установлении так называемого периода охлаждения при кредитовании и по защите от мошенничества в цифровой сфере.

Также будут уточняться статус иностранных агентов и новые ограничения в их отношении.

«Еще одно направление — обеспечение технологического суверенитета, поддержка важнейших отраслей экономики и, конечно, обеспечение выполнения государством всех социальных обязательств перед гражданами»,— добавил Дмитрий Вяткин.

КПРФ, по словам члена фракции Дмитрия Новикова, продолжит бороться за льготы для «детей войны» (граждане, детство которых пришлось на время Великой Отечественной войны) — несмотря на то что более десятка вариантов соответствующего законопроекта ранее были отвергнуты думским большинством. Зато в нескольких десятках регионов приняли свои законы о «детях войны». Коммунисты намерены также ставить вопрос о национализации ключевых отраслей экономики и банковской системы, настаивать на снижении ключевой ставки и принятии избирательного кодекса. Также коммунисты, как и единороссы, работают над собственными инициативами о гарантиях участникам СВО и членам их семей.

Как рассказал лидер СРЗП Сергей Миронов, в числе приоритетов фракции — инициатива об установлении предельного срока предоставления субсидии на жилье военнослужащим в три года с момента постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Также СРЗП предлагает выделять бесплатные земельные участки (до 1 га) бойцам СВО и предоставить им бесплатные сертификаты на реабилитацию. Еще два приоритетных проекта, готовых к внесению, посвящены теме миграции: эсеры предлагают отменить для иностранцев патентную систему и привлекать их в РФ только на основании разрешения на работу, а в случае депортации иностранца высылать вместе с ним и всю его семью. Поддержку российских семей СРЗП предлагает расширить. «На Госсовете по демографии президент фактически поддержал некоторые наши предложения: о расширении семейной ипотеки на "вторичку", о повышенных пособиях для мам-студенток, об отмене ограничений на начисление страхового стажа при рождении детей»,— напомнил господин Миронов. Также СРЗП будет настаивать на введении прогрессивной шкалы материнского капитала с повышением выплат на каждого последующего ребенка и на повышении выплат в регионах с низкой рождаемостью.

Фракция ЛДПР тоже заявляет, что сосредоточится на «обеспечении всех потребностей СВО».

Либерал-демократы готовят второй всероссийский форум помощи СВО «Плечом к плечу», по результатам которого планируют предложить Думе и региональным парламентам «максимально проработанные, конкретные и взвешенные законопроекты», сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. ЛДПР тоже намерена побороться за демографию — в частности, предложить ввести «отцовский капитал» для многодетных семей и право на досрочную пенсию для отцов-одиночек. В фокусе внимания ЛДПР останутся и вопросы миграционной политики. Одну из инициатив фракции — о запрете мигрантам привозить с собой в Россию семьи — правительство уже признало нуждающейся в доработке. Господин Слуцкий сообщил, что планирует доработку провести и внести законопроект в весеннюю сессию. ЛДПР также собирается искать «новые и альтернативные решения» для экономического развития страны: для этого в партии создан экономический совет.

«Новые люди» в числе приоритетов называют дальнейшее ужесточение миграционной политики: они намерены внести законопроекты о «мигрант-ID» и о повышении минимальной стоимости патента для приезжих.

«Новые люди» планируют также позаботиться о роботизации и повышении производительности труда, а еще вернуться к внесенному в конце 2024 года проекту о противодействии сталкингу: он предполагает закрепить такие понятия, как «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «жертва преследования».

Сами депутаты отмечают, что серьезные коррективы в их планы может внести послание президента к Федеральному собранию: оно, как ожидают в Думе, будет оглашено в феврале.

Ксения Веретенникова