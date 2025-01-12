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Коммерсантъ FM
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СВО — поддержать, правила для мигрантов — ужесточить

Дума определяется с приоритетами на весеннюю сессию

На следующей неделе депутаты Госдумы вернутся с новогоднего перерыва. Примерная программа их работы уже опубликована, а во фракциях охотно рассказывают о приоритетных планах. Представители всех партий обещают продолжить защищать интересы участников специальной военной операции (СВО). Парламентарии также настроены продолжать заниматься миграционной политикой, поддерживать рождаемость, бороться с финансированием экстремизма и регулировать статус иностранных агентов.

Все фракции Госдумы готовы к ударному законодательному труду в весеннюю сессию

Все фракции Госдумы готовы к ударному законодательному труду в весеннюю сессию

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Все фракции Госдумы готовы к ударному законодательному труду в весеннюю сессию

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первое пленарное заседание весенней сессии пройдет 14 января, а закончится сессия в первые дни августа. Согласно примерной программе законопроектной работы, депутаты в первоочередном порядке планируют рассмотреть во втором чтении правительственный законопроект о санкциях для банков, не сообщивших в Росфинмониторинг о финансовых операциях компаний и людей, подозреваемых в финансировании экстремизма (принят в первом чтении 25 сентября прошлого года). Максимальным наказанием за неисполнение этого требования будет штраф в 1 млн руб. и приостановление деятельности на три месяца.

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Также Дума рассмотрит внесенные кабмином 9 декабря поправки к Административному кодексу (КоАП) о введении штрафов либо дисквалификации работников ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД и ГБУ «Многофункциональный миграционный центр» (ММЦ) Москвы за неоказание содействия территориальным органам МВД при предоставлении госуслуг в сфере миграции. И наконец, в числе первоочередных законопроектов — правительственные поправки к закону об основных гарантиях избирательных прав, разрешающие кандидату указать в качестве рода занятий статус самозанятого (законопроект внесен в Думу 24 октября).

Представители каждой из пяти думских фракций рассказали “Ъ” о своих приоритетах на сессию.

Первый замруководителя фракции «Единой России» Дмитрий Вяткин заявляет, что единороссы продолжат работу над законопроектами, посвященными гарантиям для участников СВО и членов их семей.

«Законодательных решений» потребуют и поручения президента, данные им на пресс-конференции в декабре в отношении тех, кто сейчас освобождает Курскую область. По итогам правительственных часов господин Вяткин также ожидает инициатив по совершенствованию системы среднего профессионального образования. Планируется рассмотреть и ряд вопросов, касающихся защиты интересов граждан в финансово-кредитной сфере,— например, об установлении так называемого периода охлаждения при кредитовании и по защите от мошенничества в цифровой сфере.

Также будут уточняться статус иностранных агентов и новые ограничения в их отношении.

«Еще одно направление — обеспечение технологического суверенитета, поддержка важнейших отраслей экономики и, конечно, обеспечение выполнения государством всех социальных обязательств перед гражданами»,— добавил Дмитрий Вяткин.

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Ксения Веретенникова об итогах Года семьи в Госдуме

КПРФ, по словам члена фракции Дмитрия Новикова, продолжит бороться за льготы для «детей войны» (граждане, детство которых пришлось на время Великой Отечественной войны) — несмотря на то что более десятка вариантов соответствующего законопроекта ранее были отвергнуты думским большинством. Зато в нескольких десятках регионов приняли свои законы о «детях войны». Коммунисты намерены также ставить вопрос о национализации ключевых отраслей экономики и банковской системы, настаивать на снижении ключевой ставки и принятии избирательного кодекса. Также коммунисты, как и единороссы, работают над собственными инициативами о гарантиях участникам СВО и членам их семей.

Как рассказал лидер СРЗП Сергей Миронов, в числе приоритетов фракции — инициатива об установлении предельного срока предоставления субсидии на жилье военнослужащим в три года с момента постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Также СРЗП предлагает выделять бесплатные земельные участки (до 1 га) бойцам СВО и предоставить им бесплатные сертификаты на реабилитацию. Еще два приоритетных проекта, готовых к внесению, посвящены теме миграции: эсеры предлагают отменить для иностранцев патентную систему и привлекать их в РФ только на основании разрешения на работу, а в случае депортации иностранца высылать вместе с ним и всю его семью. Поддержку российских семей СРЗП предлагает расширить. «На Госсовете по демографии президент фактически поддержал некоторые наши предложения: о расширении семейной ипотеки на "вторичку", о повышенных пособиях для мам-студенток, об отмене ограничений на начисление страхового стажа при рождении детей»,— напомнил господин Миронов. Также СРЗП будет настаивать на введении прогрессивной шкалы материнского капитала с повышением выплат на каждого последующего ребенка и на повышении выплат в регионах с низкой рождаемостью.

Фракция ЛДПР тоже заявляет, что сосредоточится на «обеспечении всех потребностей СВО».

Либерал-демократы готовят второй всероссийский форум помощи СВО «Плечом к плечу», по результатам которого планируют предложить Думе и региональным парламентам «максимально проработанные, конкретные и взвешенные законопроекты», сообщил председатель партии Леонид Слуцкий. ЛДПР тоже намерена побороться за демографию — в частности, предложить ввести «отцовский капитал» для многодетных семей и право на досрочную пенсию для отцов-одиночек. В фокусе внимания ЛДПР останутся и вопросы миграционной политики. Одну из инициатив фракции — о запрете мигрантам привозить с собой в Россию семьи — правительство уже признало нуждающейся в доработке. Господин Слуцкий сообщил, что планирует доработку провести и внести законопроект в весеннюю сессию. ЛДПР также собирается искать «новые и альтернативные решения» для экономического развития страны: для этого в партии создан экономический совет.

«Новые люди» в числе приоритетов называют дальнейшее ужесточение миграционной политики: они намерены внести законопроекты о «мигрант-ID» и о повышении минимальной стоимости патента для приезжих.

«Новые люди» планируют также позаботиться о роботизации и повышении производительности труда, а еще вернуться к внесенному в конце 2024 года проекту о противодействии сталкингу: он предполагает закрепить такие понятия, как «навязчивое преследование», «запрет на приближение», «жертва преследования».

Сами депутаты отмечают, что серьезные коррективы в их планы может внести послание президента к Федеральному собранию: оно, как ожидают в Думе, будет оглашено в феврале.

Ксения Веретенникова

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