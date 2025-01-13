Контрафакты — упрямая вещь

«ВКонтакте» и «Авито» внесли в ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США. Американское ведомство считает, что эти компании с 2022 года отказываются удалять пиратский контент или нарушающие законы товары по запросу правообладателей из США. В «Авито» по этому поводу заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские права. Американский список не влияет напрямую на бизнес компаний, являясь репутационным инструментом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США (United States Trade Representative, USTR) включили соцсеть «ВКонтакте» и классифайд «Авито». Это следует из отчета USTR за 2024 год, опубликованного на сайте ведомства 8 января. Согласно ему, с 2022 года «ВКонтакте» отказывается работать с правообладателями и удалять пиратский контент. «Авито» якобы игнорирует «множество запросов от правообладателей» и не борется с продажей контрафакта. По данным USTR, обе площадки не выполняют требования американских правообладателей, которые продолжают обращаться к ним за соблюдением своих интеллектуальных прав.

И «ВКонтакте», и «Авито» оказывались в «печально известном списке», как его сами называют USTR, и годом ранее.

Из IT-сервисов российского происхождения в список 2024 года также попали популярный торрент-трекер Rutracker, файлообменик Rapidgator, библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub. Также среди «распространителей контрафакции и пиратства» USTR упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также торговый центр «Горбушкин двор» (они также входят в соответствующий список не первый год).

Среди других стран, где проблема пиратства и контрафакта является актуальной, по мнению USTR,— Китай, Индия, Турция и др. Публикуемый с 2006 года перечень компаний и стран носит в первую очередь рекомендательный характер для тех, кто борется за права на продукцию или с контрафактом, а для компаний, попавших в него, несет скорее репутационные риски.

В «Авито» заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские и другие права. У компании «есть налаженный процесс работы с любыми правообладателями вне зависимости от страны происхождения». В случае получения подтверждения нарушений прав контент блокируют. При этом, продолжают в «Авито», если объявление было удалено с платформы, оно больше не может появиться, любые попытки повторного размещения также пресекаются. В VK отказались от комментариев.

15 тысяч обращений ежемесячно получают администраторы «VK Видео» (входит в VK) от правообладателей, по данным «VK Видео» для “Ъ”.

Собеседник “Ъ” на рынке цифровых платформ считает, что включение сервисов в список «опасных» ресурсов, распространяющих пиратский контент и контрафакт, может быть связано и с недостаточным пониманием российского рынка западными исследователями. При этом, как объясняет исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян, обращения правообладателей в большинстве случаев сопровождаются документальным обоснованием и у администрации ресурсов «нет права не реагировать на них».

«Если "ВКонтакте" и "Авито" действительно в течение длительного времени игнорировали обоснованные обращения американских правообладателей, то последние могут взыскать с компаний денежные компенсации»,— напоминает управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры» Евгений Дедков. Собеседник “Ъ” на медиарынке напоминает, что также игнорирование требований зарубежных правообладателей может привести к удалению приложений таких сервисов из AppStore или Google Play, однако «само включение компаний в список торгового представительства США на это не влияет».

Приложение «Авито» было удалено из Google Play в октябре прошлого года. С декабря 2023 года холдинг Kismet Capital Group, владеющий сервисом, включен в санкционные списки США. В AppStore скачать приложение «Авито» можно, так же как и «ВКонтакте». С февраля 2022 года под санкциями США находится гендиректор холдинга VK Владимир Кириенко. В сентябре 2022 года «ВКонтакте» и другие приложения экосистемы, в том числе Mail.ru и «VK Музыка», были удалены из AppStore. Однако уже в октябре все они были восстановлены в магазине приложений Apple.

Олег Козырицкий, Юлия Юрасова