Контрафакты — упрямая вещь
Власти США не исключают российские компании из своего пиратского списка
«ВКонтакте» и «Авито» внесли в ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США. Американское ведомство считает, что эти компании с 2022 года отказываются удалять пиратский контент или нарушающие законы товары по запросу правообладателей из США. В «Авито» по этому поводу заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские права. Американский список не влияет напрямую на бизнес компаний, являясь репутационным инструментом.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США (United States Trade Representative, USTR) включили соцсеть «ВКонтакте» и классифайд «Авито». Это следует из отчета USTR за 2024 год, опубликованного на сайте ведомства 8 января. Согласно ему, с 2022 года «ВКонтакте» отказывается работать с правообладателями и удалять пиратский контент. «Авито» якобы игнорирует «множество запросов от правообладателей» и не борется с продажей контрафакта. По данным USTR, обе площадки не выполняют требования американских правообладателей, которые продолжают обращаться к ним за соблюдением своих интеллектуальных прав.
И «ВКонтакте», и «Авито» оказывались в «печально известном списке», как его сами называют USTR, и годом ранее.
Из IT-сервисов российского происхождения в список 2024 года также попали популярный торрент-трекер Rutracker, файлообменик Rapidgator, библиотеки научной литературы LibGen и Sci-Hub. Также среди «распространителей контрафакции и пиратства» USTR упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», а также торговый центр «Горбушкин двор» (они также входят в соответствующий список не первый год).
Среди других стран, где проблема пиратства и контрафакта является актуальной, по мнению USTR,— Китай, Индия, Турция и др. Публикуемый с 2006 года перечень компаний и стран носит в первую очередь рекомендательный характер для тех, кто борется за права на продукцию или с контрафактом, а для компаний, попавших в него, несет скорее репутационные риски.
В «Авито» заявили, что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские и другие права. У компании «есть налаженный процесс работы с любыми правообладателями вне зависимости от страны происхождения». В случае получения подтверждения нарушений прав контент блокируют. При этом, продолжают в «Авито», если объявление было удалено с платформы, оно больше не может появиться, любые попытки повторного размещения также пресекаются. В VK отказались от комментариев.
15 тысяч обращений
ежемесячно получают администраторы «VK Видео» (входит в VK) от правообладателей, по данным «VK Видео» для “Ъ”.
Собеседник “Ъ” на рынке цифровых платформ считает, что включение сервисов в список «опасных» ресурсов, распространяющих пиратский контент и контрафакт, может быть связано и с недостаточным пониманием российского рынка западными исследователями. При этом, как объясняет исполнительный директор юридической компании «Медиа-НН» Георгий Давидьян, обращения правообладателей в большинстве случаев сопровождаются документальным обоснованием и у администрации ресурсов «нет права не реагировать на них».
«Если "ВКонтакте" и "Авито" действительно в течение длительного времени игнорировали обоснованные обращения американских правообладателей, то последние могут взыскать с компаний денежные компенсации»,— напоминает управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры» Евгений Дедков. Собеседник “Ъ” на медиарынке напоминает, что также игнорирование требований зарубежных правообладателей может привести к удалению приложений таких сервисов из AppStore или Google Play, однако «само включение компаний в список торгового представительства США на это не влияет».
Приложение «Авито» было удалено из Google Play в октябре прошлого года. С декабря 2023 года холдинг Kismet Capital Group, владеющий сервисом, включен в санкционные списки США. В AppStore скачать приложение «Авито» можно, так же как и «ВКонтакте». С февраля 2022 года под санкциями США находится гендиректор холдинга VK Владимир Кириенко. В сентябре 2022 года «ВКонтакте» и другие приложения экосистемы, в том числе Mail.ru и «VK Музыка», были удалены из AppStore. Однако уже в октябре все они были восстановлены в магазине приложений Apple.