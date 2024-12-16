Видеохостинги сочлись пиратским

Администрация платформы «VK Видео» ежемесячно получает 15 тыс. обращений от правообладателей, по которым происходит до 250 тыс. удалений единиц пиратского контента. В Nuum и RuTube не раскрыли данные. Участники рынка предполагают, что большая часть запросов приходится на отечественный контент, поскольку западные правообладатели перестали сотрудничать с российскими видеохостингами.

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Число ежемесячных удалений пиратского контента на «VK Видео» достигло 250 тыс., в среднем за месяц администрация получает порядка 15 тыс. обращений, рассказал “Ъ” технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергей Ляджин. Он уточнил, что авторы и правообладатели всегда могут сообщить о спорном контенте через DMCA (соответствующая форма для обращения): «Также на платформе существует ИИ-система Content ID для работы с цифровыми отпечатками видео- и аудиофайлов» (см. интервью).

В сервисе Nuum не раскрыли данные по числу обращений о пиратском контенте и их удалению. Представитель платформы заверил, что администрация не видит «всплесков по объему жалоб на пиратский контент на платформе в течение года». Все они обрабатываются в штатном режиме, и контент, нарушающий права правообладателя, удаляется в течение 24 часов, уточнили в компании. В RuTube не ответили на запрос “Ъ”.

Правообладатели и поисковики подписали антипиратский меморандум 1 ноября 2018 года, срок соглашения истекал 1 сентября 2019 года. Впоследствии он неоднократно продлевался. Меморандум был призван усилить борьбу правообладателей с распространением в интернете нелегального видеоконтента. Для этого компании договорились создать реестр ссылок на страницы сайтов, на которых, по мнению правообладателей, может быть размещено пиратское видео. Кроме того, документ предполагает создание реестра с пиратскими ресурсами и обязывает удалять из поисковой выдачи ссылки на эти ресурсы во внесудебном порядке.

В прошлом году Роскомнадзор договорился о включении в антипиратский меморандум представителей книжной и музыкальной индустрии (см. “Ъ” от 1 сентября 2023 года). При этом издательства сообщали, что включение в реестр пока не принесло ожидаемых результатов: он разрабатывался как софт исключительно для нужд кинокомпаний (см. “Ъ” от 12 августа).

Собеседники “Ъ” на медиарынке отмечают, что после ухода западных правообладателей в лице Sony, Warner, Universal число пиратского контента на российских видеосервисах выросло в разы. Это было «абсолютно ожидаемым», сейчас частая практика, что иностранный фильм быстрее появляется на хостингах, чем у организаторов «предсеансового обслуживания», говорит один из собеседников “Ъ”.

RuTube действительно столкнулся с тем, что пользователи публикуют на платформе большое количество пиратского контента, подтверждал в июне в рамках ПМЭФ заместитель гендиректора и куратор цифровых активов «Газпром-медиа холдинга» Сергей Косинский. Он заверял, что в случае запроса правообладателя администрация платформы удаляет нелицензионный контент в течение 24 часов. В случае антипиратского меморандума доступ к контенту будет ограничен в течение шести часов с момента получения запроса.

Наибольшая часть удаленных пиратских единиц контента является результатом обработки запросов из России, считает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. С ним соглашаются и собеседники “Ъ” в медиахолдингах: «Западные правообладатели, скорее, контактируют с платформами для уведомления об окончаниях сроков лицензий на тот или иной представленный контент».

По данным аналитических компаний MUSO и Kearney по итогам 2023 года, Россия стала одним из лидеров среди стран по потреблению пиратского контента, заняв долю в 6% и третье место по трафику на такие сайты после США и Индии. Число зарегистрированных посещений пиратских ресурсов по всему миру в 2023 году выросло примерно на 10% год к году.

Юлия Юрасова