Ватикан разрешил транссексуалам принимать крещение и быть крестными

Транссексуалы, как и любые верующие, могут принимать крещение, а также быть крестными родителями и свидетелями во время венчания в Римско-католической церкви, говорится в разъяснении ватиканской Дикастерии доктрины веры (.pdf).

Согласно разъяснению, человек, прошедший гормональную терапию и сделавший операцию по смене пола, может принять крещение, как и другие верующие, но при условии, что «не возникнет ситуаций, которые могут вызвать публичный скандал или дезориентацию среди верующих». При аналогичных условиях транссексуал может стать крестным отцом или крестной матерью.

В Дикастерии указали, что транссексуал, как и гомосексуал, может быть свидетелем во время церемонии венчания. Но для крещения ребенка, воспитываемого в гомосексуальных семьях, необходима «обоснованная надежда, что он получит образование в католической религии».

«Папа римский Франциск неоднократно говорил, что церковь не является таможней, особенно в отношении крещения. Дверь ни для кого не должна быть закрыта»,— указывается в тексте. В то же время в Дикастерии подчеркнули, что каждая ситуация должна рассматриваться отдельно, чтобы сохранить ценность церковного таинства.

Согласно решению Архиерейского собора, Русская православная церковь (РПЦ) не признает браки, заключенные лицами одного пола, а также не допускает венчания тех, кто сменил пол. Гомосексуал может принять крещение, но при условии, что человек «приложил все усилия, чтобы исповедовать этот грех», отмечали в РПЦ.