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Коммерсантъ FM
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Министр обороны Косиняк-Камыш заявил об усталости Польши от конфликта на Украине

Польское общество начинает испытывать усталость от украинского конфликта, заявил в интервью с Financial Times глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Основной причиной недовольства поляков министр обороны назвал положение украинских беженцев в стране и их поведение.

Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

«Конечно, в польском обществе ощущается усталость, это понятно, особенно когда люди видят молодых украинцев, которые разъезжают на самых новых автомобилях и останавливаются в пятизвездных отелях»,— заявил министр.

Как сообщает издание, несмотря на то что Польша остается верным союзником Украины, отношения между странами осложняются. Помимо проблемы украинских беженцев отношения ухудшились из-за обострения исторических обид и экспорта дешевого украинского зерна. Еще одним поводом для разногласий стал отказ польской стороны передать ВСУ самолеты Миг-29, которые необходимы для защиты Польши.

Согласно данным Forstal.pl, к концу 2024 года в Польше проживают более 1,5 млн украинских беженцев, из которых около 980 тыс. пользуются правом временной защиты.

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