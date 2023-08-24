Владелец «Атлас Девелопмент» Городенкер рассказал, зачем купил ТРЦ «Дирижабль»

Владелец компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер рассказал, зачем его компания выкупила «Олипс», владеющую ТРЦ «Дирижабль». Напомним, в июле ФАС согласовала ходатайство компании Владимира Городенкера «Атлас Актив» о приобретении компаний «Олипс» и «Торговый город “Дирижабль”». Помимо ТРЦ компания также владеет несколькими бизнес-центрами, «Новомосковским рынком стройматериалов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Пипченко / Коммерсантъ Фото: Владимир Пипченко / Коммерсантъ

По словам господина Городенкера компания была выкуплена, чтобы усилить подразделение по управлению коммерческой недвижимостью и сдаче в аренду. «В планах компании развитие банка коммерческой недвижимости, приобретение и строительство новых объектов, создание качественной современной коммерческой недвижимости. Компания «Олипс» имеет 30-летний опыт управления коммерческой недвижимостью, обладает отличной слаженной командой и хорошей репутацией на рынке»,— прокомментировал Владимир Городенкер. Также в компании нацелены развивать уже имеющийся у «Олипса» банк земельных участков.

Генеральным директором компании «Олипс» назначен Дмитрий Валов. Он работает в компании почти 20 лет. До своего назначения Дмитрий занимал пост управляющего ТРЦ «Дирижабль».

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