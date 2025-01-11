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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ: санкции Лондона против Москвы бьют по британцам

Посольство России в Лондоне заявило, что санкции Великобритании против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» стали ударом британских властей по собственным гражданам. Там добавили, что ограничения в отношении нефтегазовых компаний усугубляют волатильность мирового рынка энергетики.

«Нападки на нефтегазовые компании неизбежно усугубляют волатильность мирового энергетического рынка. Это в конечном счете бьет по потребителю — простым британцам, и без того с трудом отапливающим свои дома этой холодной зимой, и местному бизнесу, издержки которого все растут»,— говорится в сообщении посольства.

Как добавили в дипведомстве, от введенных санкций пострадают в том числе страны Глобального Юга. Там считают, что западным странам они интересны «лишь в качестве объекта неоколониальной политики». В выигрыше от санкций могут оказаться «разве что американские поставщики», говорится в сообщении.

10 января Великобритания ввела санкции в отношении «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». В тот же день ограничения в отношении «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и других российских нефтегазовых компаний ввели США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».

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