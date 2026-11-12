Акции Nvidia обвалились на новостях о возможном увольнении Дженсена Хуанга
Акции Nvidia на сегодняшних торгах биржи NASDAQ упали на 10% — до $156,19 за штуку. По состоянию на 14:14 мск котировки компании скорректировались на отметке $161,6 за бумагу (-7%). Так акции отреагировали на публикации о том, что совет директоров Nvidia ищет замену гендиректору компании Дженсену Хуангу, пишет Bloomberg.
Всего с начала недели котировки компании упали на 15%. 8 ноября Дженсен Хуанг признался, что изменял жене с руководительницей сингапурской компании Megaspeed Элис Хуанг, которую ФБР подозревает в работе на китайскую разведку. По данным источников The New York Times, она помогала китайским властям получать доступ к новейшим чипам для искусственного интеллекта, экспорт которых из США в КНР запрещен.
Вскоре предпринимателя вызвали в Конгресс для дачи показаний по делу о шпионаже, а Nvidia начала внутреннее расследование. Как отмечает The Wall Street Journal, на ближайшем заседании совета директоров будет обсуждаться вопрос об отстранении Дженсена Хуанга от должности.