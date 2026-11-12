Грузия усложнит трудоустройство для иностранцев с 2027 года

С нового года за работу без сертификата предусмотрен штраф в размере 2 тыс. лари ($769). При повторном нарушении он удваивается, а затем утраивается. Также иностранный работник обязан будет иметь иммиграционную визу D1 или специальный ВНЖ для IT-специалистов.