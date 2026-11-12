Грузия усложнит трудоустройство для иностранцев с 2027 года
С 1 января 2027 года вступают в силу изменения в грузинский закон «О трудовой миграции», которые усложняют трудоустройство иностранцев, в том числе россиян, живущих в Грузии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.
По новым правилам иностранцы без вида на жительство (ВНЖ) в Грузии обязаны получить сертификат права на трудовую деятельность. Документ выдается в течение 30 дней и стоит 200 лари ($76). Ускоренное получение занимает десять дней, при этом стоимость составит 400 лари ($153).
С нового года за работу без сертификата предусмотрен штраф в размере 2 тыс. лари ($769). При повторном нарушении он удваивается, а затем утраивается. Также иностранный работник обязан будет иметь иммиграционную визу D1 или специальный ВНЖ для IT-специалистов.