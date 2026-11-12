Центры обработки денег
Сбер допустил покупку дата-центров на рынке
Сбербанк намерен укреплять позиции в облачном бизнесе и рассматривает возможность приобретения игроков на рынке центров обработки данных (ЦОД). Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф на Дне инвестора.
Как заявил Геман Греф, «мы будем укреплять наши позиции в облачном бизнесе». «Это необходимо для нашего бизнеса, и это необходимо для наших клиентов. И мы, конечно, хотим стать компанией номер один с точки зрения провайдера ИИ-услуг для наших клиентов»,— приводит «Интерфакс» цитату господина Грефа.
Основная часть инвестиций в это направление будет связана не со сделками M&A, а с ускоренным строительством собственных ЦОДов, добавил господин Греф. При этом покупка отдельных компаний на рынке дата-центров не исключена: «Может быть, с приобретением каких-то игроков на рынке»,— отметил он.
Сбер уже получил доступ к мощностям IXcellerate через кредитное финансирование. В 2021 году оператор дата-центров заключил со Сбербанком и его структурами три кредитных соглашения на общую сумму более 1,97 млрд руб. В декабре 2021 года часть кредита на $6,3 млн была конвертирована в обыкновенные акции компании. По оценке РБК, на основе капитализации IXcellerate на конец 2021 года, доля Сбербанка могла составить около 4,6%, хотя официально она не раскрывалась.
Интерес крупного игрока к ЦОДам отражает общую динамику рынка. По оценке Strategy Partners, российский рынок ЦОДов, IaaS и PaaS в 2025 году достиг 225 млрд руб., а к 2030 году может вырасти до 737 млрд руб.
Среднегодовой темп роста на горизонте 2025–2030 гг. аналитики оценивают примерно в 27%. При этом физическое расширение мощностей идет медленнее, чем растет денежная емкость рынка. В 2025 году было введено 4,6 тыс. новых стойко-мест против 10,8 тыс. годом ранее — прирост составил лишь 6%. Совокупный объем коммерческих мощностей дата-центров в России за последние годы увеличился почти вдвое: с 43 тыс. стойко-мест в 2019 году до 81 тыс. к концу 2024-го. Однако спрос продолжает опережать предложение.
Дефицит мощностей усугубили атаки БПЛА в октябре. 14 октября был атакован строящийся ЦОД Сбербанка в Балакове Саратовской области. Банк подтвердил инцидент и заявил о штатной работе сервисов. Также были атакованы ЦОДы «Яндекса». Дополнительным фактором для рынка стал указ президента №802 от 2 ноября. Документ обязывает владельцев негосударственных ЦОДов в течение десяти дней зарезервировать 10% имеющихся площадей и мощностей для возможной поддержки функционирования российских информационных ресурсов.
Как отмечали собеседники “Ъ”, указ фактически сокращает объем мощностей, которые операторы могут предлагать коммерческим клиентам: даже если зарезервированные ресурсы продолжат сдаваться в аренду, в случае запроса государства их придется в течение суток передать владельцам приоритетных информационных ресурсов. Для рынка, где свободных площадей и без того не хватает, это означает дополнительный дефицит и повышает риски для действующих контрактов.
По словам собеседников “Ъ”, операторы опасаются, что резервирование может потребовать отключения части «неприоритетных» клиентов либо отказа от новых размещений, пока не будут построены дополнительные мощности.
Особенно уязвимы небольшие ЦОДы с высокой загрузкой: им сложнее одновременно исполнять обязательства перед коммерческими заказчиками и держать десятую часть инфраструктуры в готовности к передаче.