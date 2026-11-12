Центры обработки денег

Сбер уже получил доступ к мощностям IXcellerate через кредитное финансирование. В 2021 году оператор дата-центров заключил со Сбербанком и его структурами три кредитных соглашения на общую сумму более 1,97 млрд руб. В декабре 2021 года часть кредита на $6,3 млн была конвертирована в обыкновенные акции компании. По оценке РБК, на основе капитализации IXcellerate на конец 2021 года, доля Сбербанка могла составить около 4,6%, хотя официально она не раскрывалась.