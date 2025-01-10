Британия ввела санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза»

Правительство Великобритании объявило о санкциях против «Газпром (MOEX: GAZP) нефти» и «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS), говорится в пресс-службе МИДа. Это первый раз, когда организации попали в британский санкционный список.

«Каждый удар по нефтяным доходам России — это еще один шаг к справедливому миру на Украине, а также шаг к безопасности и процветанию в Британии и за ее пределами»,— заявили в пресс-службе.

Министерство напомнило, что только за прошедший месяц премьер-министр Британии ввел санкции против более 20 судов, осуществлявших перевозку российской нефти. Всего под британские санкции попало 93 судна.

После начала боевых действий на Украине западные страны начали массово вводить санкции для оказания давления на российскую экономику. На данный момент под санкции Великобритании попали такие российские компании, как «Аэрофлот», «Ростех», «Уралвагонзавод», «Совкомфлот», РЖД, «Северсталь», ПАО «КамАЗ» и другие организации. 10 января Минфин США также объявил о санкциях против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза».