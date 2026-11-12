WSJ: главу Nvidia с будущей любовницей Элис Хуанг познакомил ее муж
Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг познакомился с Элис Хуанг, с которой у него затем начался роман, через ее мужа — китайского бизнесмена Кан Вэя. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомых супругов. К тому моменту глава Nvidia знал предпринимателя уже десять лет.
По словам собеседников газеты, два года Кан Вэй, по-видимому, не возражал против романа жены и открыто рассказывал о ее близости с Дженсеном Хуангом. Иногда он полушутя называл ее личной помощницей главы Nvidia. Сам бизнесмен познакомился с Дженсеном Хуангом в Азии в 2010-х годах из-за инвестиций в разработчиков видеоигр, рассказал участник организации той встречи.
Как пишет WSJ, супруги использовали личные связи для развития бизнеса, в том числе в сфере облачных вычислений. В 2023 году они приобрели сингапурское подразделение игровой компании, которое переименовали в Megaspeed International. Элис Хуанг стала его директором. В ноябре того же года Megaspeed получила приоритетный доступ к чипам как облачный партнер Nvidia, уточняют источники издания.
В Nvidia отказались от комментариев по этому поводу. С Кан Вэем и Элис Хуанг газете связаться не удалось. Спецслужбы США называют Элис Хуанг агентом министерства госбезопасности Китая, хотя в стране факт шпионажа отрицают.