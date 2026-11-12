WSJ: главу Nvidia с будущей любовницей Элис Хуанг познакомил ее муж

По словам собеседников газеты, два года Кан Вэй, по-видимому, не возражал против романа жены и открыто рассказывал о ее близости с Дженсеном Хуангом. Иногда он полушутя называл ее личной помощницей главы Nvidia. Сам бизнесмен познакомился с Дженсеном Хуангом в Азии в 2010-х годах из-за инвестиций в разработчиков видеоигр, рассказал участник организации той встречи.