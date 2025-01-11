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Коммерсантъ FM
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Автодилеры готовятся к сокращению

продаж и центров

Часть автосалонов китайских брендов в Москве и Подмосковье могут закрыться уже в ближайшие месяцы. Об этом «Известиям» рассказал заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Ренат Тюктеев. По его мнению, количество салонов в столичном регионе уже стало избыточным. Также в 2025 году ожидается сокращение продаж автомобилей на фоне остающейся высокой ключевой ставки ЦБ. В результате снижается объем кредитных сделок. Эксперт считает, что максимальный объем продаж по итогам 2025 года составит 1,4-1,5 млн авто, что на 10-15% меньше показателя 2024-го.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков считает такие прогнозы вполне обоснованными. Однако, по его мнению, очень заметного сокращения продаж машин китайских брендов не произойдет: «У нас на данный момент более 4 тыс. дилерских центров, и очевидно, что при стагнирующем рынке такое количество не нужно.

Автобренды отменяют скидки

До 2022 года китайские бренды бегали за дилерскими центрами, в 2022 году ситуация принципиально изменилась, и дилеры стали бегать за китайскими компаниями. Но важно отделять дилерство от дилерского центра. Дилерский контракт — это документ. А дилерский центр как некая единица недвижимости, "стекляшка", которую мы видим, с красивой вывеской — это немножко другое. Один и тот же салон может быть дилером нескольких марок. Из своего пакета он может исключить бренд, с которым ему теперь неинтересно работать. И, соответственно, дилерских контрактов будет разорвано довольно-таки много, но физически самих "стекляшек", центров, автосалонов, конечно, на столько же не уменьшится.

Если не будет каких-то новых регуляторных факторов, например, закрытия параллельного импорта, то никаких серьезных изменений не будет. У АвтоВАЗа останется около 30%. Китайский автопром — 60% или около того. И все остальное — другие автобренды».

Эксперты отмечают, что по ряду ключевых китайских брендов степень проникновения кредитных сделок достигла 90%. Однако в последнее время банки существенно ужесточили выдачу автокредитов, так что у многих заемщиков возникают сложности с одобрением займов. Разорение и закрытие коснется только той части дилеров китайских брендов, которые не слишком активно вкладываются в маркетинг, говорит независимый эксперт автомобильного рынка Олег Мосеев. По его словам, этот фактор вновь начал играть важную роль: «Надо смотреть конкретно по брендам, то есть если у Haval, например, Geely, Chery, Changan более или менее средние продажи на дилера нормальные.

Автодилеры настроены выбирать

Но есть огромное количество марок, продажи у которых составляют 40-50 машин в год. Это не бизнес вообще. Для того чтобы бизнес по китайским машинам был прибыльным, это должно быть 600 машин в год. Поэтому, да, конечно, в свете того, что ситуация на рынке усложняется, производители перекладывают бремя оверстоков на дилеров.

Мы увидим, что какие-то сетки будут прореживаться, и не только в Москве и в Московской области. Это приведет к более здоровой обстановке у оставшихся дилеров».

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2024 году в России было продано 1,5 млн новых легковых автомобилей. Это наилучший показатель за последние пять лет. Он на 48% больше, чем в 2023-м.

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Андрей Загорский

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