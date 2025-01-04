Автодилеры настроены выбирать

Продажи новых автомобилей в России в 2024 году выросли почти на 40%. Было реализовано более 1,8 млн транспортных средств, свежими данными поделился Минпромторг. При этом опрошенные “Ъ FM” игроки авторынка прогнозируют, что в 2025-м дилеры начнут отказываться от невостребованных моделей, однако и популярные машины будет непросто достать. Собеседники говорят, что тяжелые рыночные условия вынуждают продавцов оптимизировать бизнес-процессы. И отказ от некоторых брендов — одна из ожидаемых мер. Вдобавок продавцы не собираются переполнять склады. К чему это приведет? И какие модели окажутся в выгодном положении в 2025-м? Расскажет Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как говорят все участники авторынка, 2025-й будет непростым для отрасли. И не только из-за роста ставок утильсбора, которые с января еще увеличатся на 10-20%. Гораздо хуже то, что этот фактор, как и дорогие кредиты, приведут к заметному падению спроса. Аналитики говорят, если в 2024 году итоговые продажи превысили 1,5 млн штук, то в 2025-ом даже приблизиться к таким результатам будет большим везением для рынка.

И компенсировать падение отрасли практически нечем, отмечает директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин. Но в этих условиях на первый план могут выйти местные производства, отмечает собеседник “Ъ FM”: «Производители и продавцы стараются сдерживать рост цен, но они не могут влиять на такие факторы, как повышение ставки утилизационного сбора, рост стоимости закупок и логистики. Поэтому цены на автомобили продолжат расти.

Производители, локализовавшие производство, получат дополнительные преимущества. И, вероятно, мы увидим появление новых иностранных брендов, которые начнут производство автомобилей на территории России. Что касается рынка автомобилей с пробегом, здесь рост цен будет более умеренным.

Высокая стоимость денежных средств заставляет продавцов искать способы снижения сроков оборачиваемости автомобилей. И это будет сдерживать рост цен».

Собеседники “Ъ FM” среди автодилеров также не исключают, что количество локализованных производств в 2025 году может вырасти, но не драматично. Поэтому импорт будет играть все еще ведущую роль. Однако бизнес окончательно перейдет на модель работы «под клиента» от чего выиграют именно параллельные импортеры, считает основатель компании E.N. Cars. Евгений Забелин: «Мы на это смотрим, наоборот, с оптимизмом, потому что благодаря высокому утильсбору машины под заказ становится везти выгоднее, то есть люди будут больше заказывать таким образом. Не думаю, что процент снижения спроса будет значительным, потому что под заказ машины в кредит никогда нельзя было покупать, но на подержанные из Китая растет. А по спросу, традиционно это вся продукция VAG. И на втором месте Lynk&Co, потому что изначально дорогие машины с пробегом покупать достаточно выгодно».

Для традиционных дилеров такая бизнес-модель все еще считается «серой зоной», однако им неизбежно придется на нее переходить пусть и частично. Но перед этим компании откажутся от некоторых невостребованных брендов. Собеседники “Ъ FM” таковыми называют Haima, SWM, Oting и Foton. А под конец года количество новых контрактов сократилось у Kaiyi и Livan. А, например, Haval с локальной сборкой в Тульской области или Geely и Chery по-прежнему будут занимать лидирующие позиции. Однако и с ними могут произойти некоторые изменения, отмечает президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов: « Есть марки, которые локализовали производство на российском рынке, и они будут в выигрыше, например, Haval. Но есть и те, которые нельзя будет сходу прийти и купить в салоне. Более того, наличие этой машины на складе у производителя еще не означает автоматически наличие этого же автомобиля на стоке у дилера.

Возьмите лидирующую шестерку и выбросьте все остальные, вот вы и получите тех, кто останется на российском рынке».

В дорогом сегменте ситуация более стабильная. Под конец года в продаже даже официальной появилось несколько новых брендов, например, гибриды Rox, которые станут конкурировать с параллельно импортированными LiXiang. Кроме того, на российский рынок зашел бренд Avatr. По словам дилеров, в 2025-м больше всего новинок стоит ждать в сегменте гибридных авто. И именно они будут заметно поддерживать рынок.

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Владислав Викторов