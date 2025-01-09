Автобренды отменяют скидки

Автобренды в 2025 году уже поднимают цены и отменяют скидки на свои модели. По крайней мере, это касается китайских Haval, Tank и российского УАЗа. Иномарки, по подсчетам проекта CARgument, с 22 декабря по 3 января, подорожали на 100-500 тыс. руб., а стоимость отечественных моделей увеличилась примерно на 80 тыс. руб. Что будет с ценами на новые авто? Разбирался Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Предновогодние отмены скидок на некоторые модели собеседников “Ъ FM” удивили, учитывая затоваренность складов. Их активно пополняли осенью, стараясь ввезти как можно больше машин перед повышением утильсбора. Учитывая, что простой машины обходится в 2-3% в месяц от ее цены, по оценке РОАД, было бы логично быстрее избавляться от моделей и не поднимать стоимость. Но удерживать рост цен сложно из-за нескольких факторов, говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Рост цен и подрезание скидок связано с ожиданием дальнейшего повышения себестоимости автомобилей для продавцов и с неустойчивым рублем, и с высоким ключом, с ключевой ставкой.

Увеличение утилизационного сбора тоже на это повлияет, хотя с 1 января не такое заметное, как в случае повышения с 1 октября. Никакого понижения цен не будет. Если мы говорим про первый квартал, то в лучшем случае это цены на уровне декабря, в худшем — небольшой рост по отдельным брендам. Сейчас все будет происходить хаотично».

По подсчетам проекта CARgument, три модели китайского Tank подорожали 200-500 тыс. руб., а цена нескольких моделей Haval увеличилась на 100-200 тыс. руб. Хотя некоторые бренды все же увеличили скидки, например, Omoda и Evolute. Когда власти повышали утильсбор, то одним из аргументов было то, что китайцы поделятся своей маржой и компенсируют рост цен. Отчасти это происходит, но подорожание просто растягивается во времени, говорит президент Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов: «На внутреннем рынке присутствует жесткая конкуренция, у них большое давление на всех экспортных рынках. Когда себестоимость поднимается на 20-30% за счет этих сборов, там нет такой рентабельности, чтобы выдерживать дальнейшее повышение в течение года. Они пожертвовали своими деньгами. Точно совершенно, что у нас цены на импортные автомобили не поднимаются синхронно, они будут подниматься медленно и достаточно долго, но подниматься будут, и, скорее всего, они отыграют весь этот утильсбор».

Цены в 2025-м, конечно, продолжат расти. При этом насколько к этому готовы водители, учитывая еще более дорогие кредиты, оценить сложно, считает автоэксперт Олег Мосеев: «При нынешнем курсе в течение полугодия реальный рост цен на автомобили с учетом скидок, поддержек — около 7%. Все будет очень сильно зависеть от курса и от общей экономической ситуации. Потребительское поведение начнет либо толкать рынок вверх, либо вниз. Как только ключевая ставка пойдет вниз, будет какое-то оживление, потому что часть денег вернется с депозитов. Некоторые производители на встрече с дилерами перед Новым годом напрямую заявляли, мол, готовьтесь, мы вас до этого года поддерживали, но теперь вы должны напрячься».

По прогнозу «Автостата», в первом полугодии новые машины могут подорожать на 10%. Сам же рынок за весь год, вероятно, упадет на 10%. Аналитики ожидают, что будет продано чуть более 1,4 млн легковых автомобилей.

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Даниил Бабкин