Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-глава пресс-службы Асада рассказал о его попытках связаться с Путиным

Бывший пресс-секретарь Башара Асада Камаль Сакр рассказал, что сирийский политик несколько раз пытался связаться с российским президентом Владимиром Путиным незадолго до свержения власти. В частности, как утверждает Камаль Сакр, господин Асад хотел запросить разрешение на использование базы Хмеймим для переброски военной помощи Ирана сирийской армии.

Бывший пресс-секретарь Башара Асада Камаль Сакр

Бывший пресс-секретарь Башара Асада Камаль Сакр

Фото: @MazeejStudios

Бывший пресс-секретарь Башара Асада Камаль Сакр

Фото: @MazeejStudios

На подкасте «Мазидж» телеканала «Аль-Арабия» Камаль Сакр заявил, что первый раз Башар Асад попытался выйти на связь с Владимиром Путиным еще 4 декабря 2024 года, но разговор не состоялся. На следующий день российский лидер также не ответил Башару Асаду.

После того как связаться с Владимиром Путиным не удалось, бывший сирийский президент позвонил спецпредставителю президента России по Сирии Александру Лаврентьеву и попросил его о контактах с главой государства, утверждает Камаль Сакр. Однако господин Лаврентьев ответил, что господин Путин не сможет позвонить, поскольку находится в Белоруссии. Рабочий визит российского президента в Минск состоялся 6 декабря.

8 декабря власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года. Президент Башар Асад бежал из Сирии в Россию.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль берет под прицел Турцию».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...