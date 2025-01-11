Экс-глава пресс-службы Асада рассказал о его попытках связаться с Путиным

Бывший пресс-секретарь Башара Асада Камаль Сакр рассказал, что сирийский политик несколько раз пытался связаться с российским президентом Владимиром Путиным незадолго до свержения власти. В частности, как утверждает Камаль Сакр, господин Асад хотел запросить разрешение на использование базы Хмеймим для переброски военной помощи Ирана сирийской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший пресс-секретарь Башара Асада Камаль Сакр

Фото: @MazeejStudios Бывший пресс-секретарь Башара Асада Камаль Сакр

Фото: @MazeejStudios

На подкасте «Мазидж» телеканала «Аль-Арабия» Камаль Сакр заявил, что первый раз Башар Асад попытался выйти на связь с Владимиром Путиным еще 4 декабря 2024 года, но разговор не состоялся. На следующий день российский лидер также не ответил Башару Асаду.

После того как связаться с Владимиром Путиным не удалось, бывший сирийский президент позвонил спецпредставителю президента России по Сирии Александру Лаврентьеву и попросил его о контактах с главой государства, утверждает Камаль Сакр. Однако господин Лаврентьев ответил, что господин Путин не сможет позвонить, поскольку находится в Белоруссии. Рабочий визит российского президента в Минск состоялся 6 декабря.

8 декабря власть в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). 10 декабря Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года. Президент Башар Асад бежал из Сирии в Россию.

Подробнее о ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль берет под прицел Турцию».