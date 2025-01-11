В аэропорту Казани задержали более 20 рейсов

В международном аэропорту «Казань» наблюдаются задержки более 20 рейсов. Самая длительная задержка составила 5 часов 25 минут. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Среди вылетающих рейсов задержка у «Аэрофлота» в Москву (SU 1277) составляет 2 часа 10 минут (с 10:50 до 13:00). Рейсы Nordwind Airlines в Санкт-Петербург (N4 248) задержаны на 2 часа 45 минут (с 8:50 до 11:35), в Минеральные Воды (N4 701) — на 3 часа (с 6:50 до 9:50), а «Победы» в Москву (DP 6842) — на 5 часов 30 минут (с 7:00 до 12:30).

На прилет самая длительная задержка у рейса Nordwind Airlines из Душанбе (N4 1406) составляет 5 часов 25 минут (с 10:20 до 15:45). Также задерживаются рейсы «Победы» из Сургута и Уфы (DP 608) на 5 часов 25 минут (с 6:30 до 11:55), «Северного Ветра» из Кемерова (N4 756) на 3 часа 25 минут (с 7:50 до 11:15) и из Уфы (N4 752) на 3 часа 55 минут (с 7:25 до 11:20).

Остальные прибывающие и вылетающие рейсы задерживаются в среднем на 1–2 часа.

Сегодня утром в работу аэропортов в Казани и Нижнекамске были введены временные ограничения.

Анар Зейналов