Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу российской электроэнергетики, проведенную бывшим главой «Роснано» Анатолием Чубайсом. Спикер Госдумы предложил экстрадировать господина Чубайса в Россию.

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Анатолий Чубайс возглавлял «Роснано» с 2008 по 2020 год. Под его руководством прошла реформа энергетической отрасли. В 2008 году российская энергосистема была разделена на множество компаний разных направлений: сетевые, генерирующие, сбытовые. Большинство из них стали частными.

«Если анализировать заявления прежних лет: вот отдадим частникам, и вот он будет наращивать мощность. Что нарастили-то? Государство — да: в атомной энергетике строятся новые мощности, вводятся, в гидроэнергетике. А там только карманы себе набили и недвижимость за рубежом, а потом все это потеряли, и пыль глотают до сих пор. Где Чубайс? Вот, берите его, экстрадируйте!» — сказал господин Володин, выступая в Госдуме на правительственном часе по вопросам ЖКХ.

Анатолий Чубайс покинул пост спецпредставителя президента РФ в марте 2022 года. В том же месяце он уехал из России. В мае 2023-го СМИ писали, что господин Чубайс с супругой оформляют долгосрочные израильские документы.

В июле того же года года экс-глава «Роснано» выпустил научную статью в журнале «Вопросы экономики». Там он выступил в качестве независимого британского ученого из Глазго. Эту ситуацию комментировал президент Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ в прошлом году. Президент сказал, что не понимает, зачем Анатолий Чубайс «удрал» из России.

В мае текущего года господин Чубайс стал сооснователем Центра российских исследований при факультете социальных наук Тель-Авивского университета.