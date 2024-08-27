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Коммерсантъ FM
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Суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров «Роснано» по делу о растрате

Мещанский суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), сообщила пресс-служба судов Москвы.

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Олег Киселев в 2009 году

Олег Киселев в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко

Ирина Рапопорт в 2006 году

Ирина Рапопорт в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев

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Олег Киселев в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко

Ирина Рапопорт в 2006 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев

По версии следствия, фигуранты вмеcте с рядом лиц, действуя в составе организованной группы и с использованием служебного положения, осуществили растрату инвестированных в уставной капитал компании денежных средств. Обвиняемые якобы провели несколько финансовых операций с аффилированными юридическими лицами. Это нанесло «Роснано» крупный ущерб, его сумма не уточняется.

Олег Киселев работал в «Роснано» в 2008–2019 годы, он занимал пост зампредседателя правления. Ирина Рапопорт возглавляла «дочку» госкомпании — «Роснано капитал», зарегистрированную в Швейцарии.

В апреле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд руб. По его словам, по делу помимо Олега Киселева и Ирины Рапопорт проходят экс-глава Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко («дочки» «Роснано») и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Следствие утверждает, что деньги из «Роснано» вывели по сложной схеме через специально созданный кипрский фонд.

Подробности — в публикации «Ъ» «Дела "Роснано" состарились».

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