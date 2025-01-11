Соглашение о признании виз между Россией и Белоруссией вступит в силу 11 января

Сегодня, 11 января, вступает в силу российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз. Оно также затрагивает вопросы въезда иностранцев и лиц без гражданства на территорию Союзного государства, сообщил МИД России.

В рамках соглашения обе страны взаимно признают визы, дающие право на въезд и пребывание на территории России и Белоруссии. Иностранцы и лица без гражданства, у которых есть виза одной из двух стран и документ, удостоверяющий личность, могут въезжать, выезжать и следовать транзитом по территориям обоих государств в течение срока действия визы.

Если для указанных лиц в одной стране действует безвизовый режим, а в другой — визовый, то для въезда в последнюю нужна будет виза. Действие соглашения не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которым ограничен въезд на территорию стран. В российском МИДе добавили, что соглашение «является важной составляющей единого миграционного пространства Союзного государства».

С декабря 2024 года в аэропортах Москвы стартовал полуторагодовой эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих иностранцев. Исключения сделали для граждан Белоруссии, детей до 6 лет, дипломатов и членов их семей, а также «должностных лиц» международных организаций и их представительств, аккредитованных в России.

Подробности — в материале «Ъ» «Россия начинается с кончиков пальцев».