Несколько беспилотников подавлено в пригороде Воронежа

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в пригороде Воронежа средства противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы подавили несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В строениях одного предприятия выбиты стекла. В другом населенном пункте пострадали окна частного дома и посечен забор»,— написал господин Гусев в Telegram-канале.

Накануне вечером глава региона заявил об обнаружении и уничтожении нескольких FPV-дронов в двух пригородах административного центра региона.

Кроме того, за вечер 9 января военные сбили три беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области.