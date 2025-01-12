ПИФы против жесткой политики

Минувший год для рынка коллективных инвестиций оказался менее успешным, чем предыдущий. Тем не менее две трети фондов по его итогам показали прирост стоимости пая. Лучшую динамику показали золотые фонды, а также фонды денежного рынка. Значительная часть фондов акций и облигаций оказалась убыточной из-за повышения ключевой ставки Банком России. В 2025 году портфельные управляющие ожидают ускоренного роста акций за счет сохранения высоких дивидендов и надежд на смягчение монетарной политики регулятором. В случае снижения ключевой ставки до 18% к концу года фонды рублевых облигаций могут обеспечить доходность до 30%.

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Ставка на торможение

Падение российского фондового рынка в 2024 году оказало негативное влияние на результаты управления паевыми инвестиционными фондами. Тем не менее, по оценке «Ъ», основанной на данных Investfunds, из 135 крупных паевых инвестиционных фондов (открытых и биржевых ПИФов со стоимостью чистых активов свыше 500 млн руб.) по итогам года показали прирост стоимости две трети фондов. Причем у каждого четвертого фонда стоимость пая выросла более чем на 10%, а у девяти лучших фондов — на 30–44%. Впрочем, в 2023 году не было ни одного фонда с отрицательным результатом.

Худшую динамику продемонстрировали ПИФы акций. В основной своей массе паи таких фондов снизились за год на 3–24%. Такому результату способствовало снижение фондового рынка, наблюдавшееся бОльшую часть второго полугодия 2024 года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ. 17 декабря, за несколько дней до последнего заседания Банка России, индекс Московской биржи опускался до 2370 пунктов, минимума с марта 2023 года. Даже с учетом отскока, вызванного решением ЦБ сохранить ставку на уровне 21%, индекс завершил год на отметке 2883 пункта, потеряв за 12 месяцев 7%. Лишь немногим активно управляемым фондам акций удалось показать положительный результат.

Благородные результаты

Лучшую динамику продемонстрировали фонды, инвестирующие в золото. Такие вложения принесли доход в размере 35–44%. В конце ноября стоимость золота на торгах Московской биржи впервые в истории поднялась выше уровня 9 тыс. руб./г, по итогам месяца цена закрепилась чуть ниже — в районе 8,5 тыс. руб./г, прибавив за год почти 45%. Этому способствовали повышение долларовой цены драгоценного металла на мировом рынке на 27%, до $2624 за тройскую унцию, а также рост курса доллара на российском рынке на 17%, до 105,7 руб./$.

Высокий результат показали и ПИФы денежного рынка, паи которых прибавили за год 17–22%. В лидерах роста оказались фонды, зарабатывающие на операциях обратного репо, ставки по которым выросли вместе с ключевой ставкой. В уходящем году Банк России в борьбе с инфляцией повысил ставку с 16% до 21%, одновременно выросла и ставка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate, отражает стоимость обеспеченных денег и является одним из бенчмарков для таких фондов) — на 5 п. п., до 20,4% годовых.

Гадание на риторике

Вместе с тем портфельные менеджеры, опрошенные «Ъ», ожидают восстановления рынка акций в текущем году. В базовом сценарии к концу 2025 года в УК «Альфа-Капитал» ждут подъема индекса Московской биржи на 30–40%, в УК БКС не исключают возвращения индекса к уровню 3500 пунктов, что предполагает рост на 21%. Таким ожиданиям способствуют более мягкие заявления ЦБ. «Последние изменения в риторике регулятора показали, что он смотрит не только на динамику инфляции, но и, например, на кредитование. Отсюда появляются ожидания, что сценарий с уходом экономики в глубокую рецессию уже не является основным»,— отмечает управляющий активами УК БКС Виталий Громадин.

Но совсем сбрасывать со счетов возможное дальнейшее ужесточение ДКП ЦБ не стоит, предупреждают управляющие. Важными для рынка станут советы директоров ЦБ в феврале и марте, на которых, как отмечает директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, произойдет уточнение ДКП ЦБ.

Если ставка будет повышена — в пользу такого решения говорит высокая инфляция, которая по итогам 2024 года составила 9,6%, то рынок акций и облигаций накроет волна продаж.

В таких условиях господин Майоров не исключает падения индекса и до 2000 пунктов и движения индекса в течение года в диапазоне 2000–3000 пунктов. «Если ставка будет сохранена и будет дан сигнал на ее снижение, то мы увидим продолжение роста рынка, индекс Московской биржи уйдет в диапазон 3250–3750 пунктов»,— считает он.

В поисках факторов роста

Рынок акций может вырасти даже в отсутствие более мягкого подхода финансового регулятора в своей политике. Среди внутренних факторов роста выступают высокие дивиденды, а также ослабление российской валюты.

По оценке инвестбанка «Синара», в 2025 году эмитенты направят на выплаты акционерам 5 трлн руб., что сопоставимо с показателем 2024 года.

При этом они не исключают и более высоких выплат в случае роста номинальной прибыли компаний на фоне ускорения инфляции и ослабления рубля. В наибольшем выигрыше при этом будут акции компаний нефтегазовой отрасли. «Позитивно смотрим на нефтегазовый сектор как в свете ожидаемой поддержки прибыли компаний рублевой девальвацией, так и низкой оценки по мультипликаторам (средняя оценка по форвардной P/E — 3,7 при средней исторической в 5,8) и хороших перспектив дивидендной доходности»,— отмечает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

Сохраняющаяся жесткая ДКП Банка России будет оказывать давление на кредитные организации. «Рост стоимости пассивов и повышенные требования к ликвидности ведут к снижению чистой процентной маржи. Кроме того, замедление темпов кредитования и нарастающие кредитные риски по ранее сформированным портфелям могут привести к росту просроченной задолженности»,— отмечает господин Макаров.

В отсутствие устойчивого снижения инфляции и готовности ЦБ приступить к более мягкой денежно-кредитной политике фонды денежного рынка останутся в фаворитах у инвесторов. В противоположном случае интерес начнет смещаться в сторону классических облигаций. Такие ценные бумаги при снижении ключевой ставки будут расти в цене, и фонды рублевых облигаций могут принести на горизонте года 30% (при условии снижения ставки ЦБ к концу года до 18%), оценивает директор департамента управления активами УК «Альфа-Капитал» Виктор Барк. «Текущие доходности облигаций во многих случаях сильно оторвались от фундаментальных уровней из-за страхов и неопределенности относительно ключевой ставки. Отсюда и опережающий рост котировок при переходе регулятора к более мягкой ДКП»,— считает он.

Виталий Гайдаев