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Коммерсантъ FM
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Слабый рубль результат не испортит

Какие результаты показали ПИФы осенью 2024 года

Результаты осенних месяцев оказались довольно успешными для рынка коллективных инвестиций. Однако основная заслуга этого — в ускорившейся девальвации рубля, что положительно сказалось на доходности фондов с валютными активами. В аутсайдерах оказались фонды акций и смешанного типа, а также многие фонды облигаций, паи которых продолжают терять в цене из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России. Ожидания дальнейшего повышения ставки будут оказывать давление на их результаты, как минимум, до конца года.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Валютные не обсуждаются

В целом осень 2024 года оказалась для рынка коллективных инвестиций более успешной, чем минувшее лето и аналогичный период 2023 года. Даже с учетом слабых результатов в октябре. Как свидетельствуют данные Investfunds, по итогам трех месяцев больше половины всех крупных розничных фондов (ОПИФы и БПИФы с активами свыше 500 млн руб.) показали прирост стоимости пая. Вдобавок к этому за отчетный период 30 фондов принесли пайщикам двухзначный доход, а результат 15 лучших ПИФов составил 20–28%.

Впрочем, высокие результаты были показаны во многом благодаря ослаблению российской валюты. За три минувших месяца внебиржевой курс доллара вырос на 17,5%, до 106,5 руб./$. Это привело к положительной переоценке валютных активов. По данным Investfunds, стоимость паев фондов, инвестирующих в золото и валютные облигации, выросла на 12–28%.

Лучшую динамику показали ПИФы денежного рынка, номинированные в юанях.

Такие фонды выиграли как от роста курса китайской валюты, так и от операций обратного репо, ставки по которым бОльшую часть отчетного периода держались выше 14% годовых, а в отдельные дни доходили до 50–200% годовых.

Рублевые не сдаются

При этом часть ПИФов с рублевыми активами также показали положительный результат. Среди них выделялись фонды сырьевых компаний, паи которых выросли в цене на 2,3–6%, а также ПИФы с высокой долей флоатеров (рост на 0,7–2,7%). Акции экспортно ориентированных компании выигрывают от ослабления российской валюты, так как это ведет к росту рублевой выручки. Вдобавок к этому, как отмечает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин, большинство компаний нефтяной отрасли платят высокие промежуточные дивиденды. С дивидендами за девять месяцев 2024 года определился совет директоров «Роснефти», рекомендовавший направить на них 386 млрд руб. На текущей неделе собрание акционеров ЛУКОЙЛа проголосовало за дивиденды в размере 356 млрд руб.

В отчетной период выросла доходность и рублевых фондов денежного рынка. По итогам осени паи таких фондов прибавили в цене 4,4–4,7%, что на 0,8–1 процентный пункт выше показателя лета. На фоне повышения ключевой ставки Банка России в сентябре—октябре в сумме на 3 п. п., до 21%, ставка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate, отражает стоимость обеспеченных денег и является одним из бенчмарков для таких фондов) выросла за осень на 1,1 п.  п., до 20,68% годовых. Тем самым был обновлен максимум, установленный в марте 2022 года (20,44%).

Убыточными оказались и часть фондов акций и ПИФов смешанного типа. По данным Investfunds, у 39 ПИФов данных типов стоимость пая снизилась на 0,2–11%.

Несмотря на восстановление индекса Московской биржи в сентябре (рост на 7,8%, до 2858 пунктов), к концу ноября он откатился к 2578 пунктам. Так инвесторы отреагировали на дальнейшее повышение ключевой ставки Банком России и усиление геополитических рисков на фоне ударов Украины западными ракетами по территории России. Жесткая монетарная политика ЦБ привела к снижению стоимости паев большей части фондов рублевых облигаций на 1–5%.

Ставки не снижаются

Впрочем, в ближайшие месяцы, по мнению управляющих, не стоит ждать заметного улучшения ситуации ни на рынке акций, ни на рынке облигаций. Причина в том, что сохраняется высокая вероятность того, что Банк России на ближайшем заседании повысит ключевую ставку. По оценке аналитиков Совкомбанка, в декабре регулятор может поднять ставку на 1 п. п., до 22%. «Последние данные по инфляции выходят достаточно плохие с той точки зрения, что почти не оставляют шанса на неповышение ставки в декабре. Поэтому не исключают ее повышения до 23%»,— отмечает господин Скрябин.

Особенности выбора отраслевых ПИФов

В таких условиях в выигрышном положении остаются фонды денежного рынка, доходность которых вырастет вместе с ключевой ставкой. «Вполне вероятно, что период жесткой ДКП может продлиться весь 2025 год. Такие предпосылки говорят о том, что наиболее популярные сейчас инструменты — фонды денежного рынка, облигации с переменным доходом, а также золото — не потеряют своей актуальности в течение, как минимум, очень значительного периода следующего года»,— считает руководитель отдела продаж УК «Первая» Андрей Макаров.

Виталий Гайдаев

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