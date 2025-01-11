Оппозиция ушла в плюс

Завершившийся год, если верить социологам, оказался весьма удачным для парламентской оппозиции: все четыре партии меньшинства, по данным ВЦИОМа, продемонстрировали рост своих электоральных рейтингов, при этом на втором месте закрепилась ЛДПР, сменив «вечно вторую» КПРФ. Популярность «Единой России», напротив, заметно снизилась, хотя это не помешало ей уверенно победить на осенних региональных выборах. Заданные 2024 годом социологические тренды в отношении оппозиции имеют все шансы сохраниться и в 2025-м, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

10 января ВЦИОМ опубликовал результаты последнего в 2024 году еженедельного всероссийского опроса, проведенного с 23 по 27 декабря среди 1600 респондентов. Динамика ответов граждан на вопрос, за какую партию они бы проголосовали на выборах в Госдуму (см. график), позволяет подвести «партийно-социологические» итоги года.

Главным из них можно считать успех ЛДПР, которая прибавила два процентных пункта (с 8,7% в январе до 10,7% в декабре) и закрепилась на втором месте после «Единой России» (ЕР). На выборах в Госдуму 2021 года либерал-демократы, напомним, набрали по партспискам 7,55% голосов. Как пояснила “Ъ” заместитель руководителя Центрального аппарата партии Элеонора Кавшар, ЛДПР демонстрирует стабильную положительную динамику по сравнению с другими оппозиционными партиями по всем ключевым показателям: общепартийному рейтингу, личному рейтингу лидера Леонида Слуцкого и устойчивости позитивного тренда. Исследования ведущих социологических служб для партийцев «очень важны», поскольку дают «системную обратную связь в межвыборный период», добавила госпожа Кавшар.

КПРФ тоже прибавила два процентных пункта, нарастив поддержку с 7,7% до 9,7%. Впрочем, в самой Компартии, которая в 2021 году получила куда более весомые 18,9% голосов, предпочитают ориентироваться на собственные данные, сказал “Ъ” глава партийной пресс-службы, депутат Госдумы Александр Ющенко: «Самое главное исследование — это прямой контакт с избирателями. Сейчас у нас выстроена обратная связь с людьми, как никогда крепкая, и мы ведем замеры на ее основе». Данные же сторонних социологических служб в КПРФ в лучшем случае «готовы принять к сведению», отметил коммунист.

«Новые люди» также показали заметную положительную динамику: рейтинг партии, получившей на выборах-2021 5,3% голосов, подрос с 4,6% до 6,5%, а в апреле даже поднимался выше 8%.

Как заверили “Ъ” в партийной пресс-службе, «Новые люди» следят за данными социологов, хотя и «понимают, что сильно выросло число отказников и респондентов, которые опасаются отвечать честно на некоторые политические вопросы».

Немного улучшился и показатель «Справедливой России — За правду» (СРЗП) — с 3,7% до 4,2%, хотя это почти вдвое ниже ее результата-2021 (7,5% голосов). К «официальным рейтингам» в партии относятся спокойно, заявил “Ъ” ее лидер Сергей Миронов: «Мы понимаем, для чего и как составляются рейтинги, какие посылы через них пытаются донести. Нас это не пугает». По его словам, перед каждыми думскими выборами эсерам «рисуют» низкие цифры, но при этом партия остается в парламенте. «Уверен, что в Думе следующего созыва мы еще расширим свое представительство»,— добавил господин Миронов.

Единственной думской партией, чей рейтинг за год снизился (с 43,7% до 35,2%), оказалась ЕР. Что, однако, не помешало ей уверенно победить в осенней региональной кампании: например, на выборах в заксобрания субъектов единороссы получили по партспискам суммарно почти 67% голосов. Как сообщил “Ъ” член генсовета ЕР Сергей Перминов, задачи позиционирования партии всегда решаются с использованием данных социологических исследований. «Колебания рейтинга — всегда предмет анализа,— пояснил единоросс.— И, конечно, для партии важна тенденция, а не статистическое состояние уровня поддержки».

Цифры ВЦИОМа за год объективно отражают реальность, уверен политолог Константин Калачев. По его мнению, снижение рейтингов ЕР «не является критическим», к тому же у партии «есть президент», который может ей помочь, как это «всегда бывает перед выборами». КПРФ на фоне «усталости бренда» и проблем с имиджевым позиционированием продолжит терять позиции, тогда как ЛДПР имеет потенциал к продолжению роста, прогнозирует эксперт: «Мертвый Жириновский как икона, пророк, мудрец и предтеча приносит своей партии куда больше пользы, чем живой Зюганов». «Новые люди» тоже способны нарастить влияние, если не будут делать ошибок, рассуждает господин Калачев: «Если есть запрос на прогрессивную политическую силу и они в какой-то мере этот запрос отражают — в силу экслюзивности предложения у них хорошие перспективы». Ну а рост показателей СРЗП, вероятно, связан с ее названием на фоне роста в обществе запроса на справедливость, резюмирует политолог.

Григорий Лейба, Андрей Прах