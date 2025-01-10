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Коммерсантъ FM
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Акции «Газпром нефти» выросли после попадания компании под санкции США

Акции «Газпром нефти» на Мосбирже в моменте выросли в цене на 4,4% и торговались по 620 руб. за бумагу после публикации Минфина США о санкциях в отношении компании. Ранее сегодня, 10 января, акции в моменте падали до 560 руб. за бумагу. На момент 20:27 мск стоимость акций составляет 591,9 руб.

«Газпром нефть» сегодня, 10 января, попала под санкции США и Великобритании. Также под санкции обеих стран попал «Сургутнефтегаз». Акции последнего также резко падали в начале дня, однако вскоре отыграли падение. На 18:29 мск котировки снижались всего на 1,35%, до 57,5 руб. Обыкновенные акции дешевели на 1,99%, до 23,39 руб. Котировки «Совкомфлота», который также попал под санкции США, прибавляли 1,26%, до 90,76 руб.

Минфин США ввел санкции против «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти», их дочерних компаний, а также против «АльфаСтрахования» и «Ингосстраха». Также в санкционный список попали 37 физлиц, включая председателя правления «Газпром нефти» и президента РФС Александра Дюкова и главу ЛУКОЙЛа Вадима Воробьева. Неназванный высокопоставленный американский чиновник в разговоре с The Washington Post назвал введенные ограничения самыми значительными санкциями против российской энергетики.

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