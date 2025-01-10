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Народная королева России

Умерла Евгения Добровольская

После продолжительной болезни умерла народная артистка России (2005) Евгения Добровольская, тридцать три года блиставшая на сцене МХТ имени Чехова и всего две недели тому назад отметившая свое шестидесятилетие.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Отрешенно-угрюмая девчонка с ошейником своей умершей собаки в руках и свистком, которым она отпугивала назойливых пацанов, на шее коротала дни и ночи на вокзале в ожидании рижского поезда. На котором должен, она надеялась, приехать ее отец, год как покойный, о чем она не догадывалась. Отрывисто бросала примостившемуся воришке, в котором откроет родную душу: «Ты сам уйдешь или тебе помочь?».

В общем, Добровольская в дебютной роли в «Клетке для канареек» (1983) Павла Чухрая была одной из многих неприкаянных и бунтующих девчонок, вскоре заполонивших перестроечный экран.

Но в ее большеглазом лице с тяжелыми веками было что-то особенное, вопиюще неуместное в вульгарном антураже. Удивительное сходство с саксонской королевой XI века Утой. Знаменитейшая статуя Уты, шедевр готической пластики, украшает фасад выстроенного в XII–XIII веках Наумбургского собора и вошла во все учебники истории искусства.

Эта именно что готическая выразительность юной Добровольской ярко вспыхнула, когда она (1996) сыграла заглавную роль королевы Марго в сериале Александра Муратова, режиссера верного ей на протяжении десятилетий, начиная со вполне конвенциональных советских фильмов «Контракт века» (1985) и «Моонзунд» (1987). Роль Марго и роль в «Белой гвардии» (2012) Сергея Снежкина — лучшие среди ее почти сорока сериальных работ.

Сама Добровольская была по жизни тоже принцессой, «сбежавшей из дворца»: роль в спектакле «Бременские музыканты» была, кстати, сценическим дебютом Евгении, с шести лет выступавшей в балетной студии.

Дочь замминистра химической промышленности, она в шестнадцать лет ушла из дома, безуспешно тыкалась то в ГИТИС, то в ЛГИТМиК, работала уборщицей в Театре имени Ленсовета, пока не попала на кастинг к Чухраю.

Потом все было вроде бы хорошо. Окончив курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова в ГИТИСе, она сменила несколько театров, пока в 1991-м году не приземлилась в МХТ. На театральную судьбу ей было грех жаловаться: спектакли отца и сына Ефремовых (Михаил Ефремов стал ее вторым мужем после Вячеслава Баранова, партнера по «Клетке»), Адольфа Шапиро, Кирилла Серебренникова. Нина Заречная, Аркадина и Маша в разных постановках «Чайки», еще одна средневековая королева Марина Мнишек в «Борисе Годунове», Фекла Ивановна в «Женитьбе», Софья и Лиза в «Горе от ума». Роли в пьесах Булгакова, Мольера, Шварца.

Кино же Добровольскую не баловало. Лучшие ее творческие годы, когда сниматься да сниматься, пришлись на безнадежные 1990-е. Не ее вина, что, по большому счету, если не считать «Королеву Марго», ей выпали тогда только две достойные ее роли.

Надя, которую критики окрестили советской «Кармен», в черно-белом «Первом этаже» (1990) Игоря Минаева. Роковая парикмахерша сводила с ума юного дружинника, в конце концов заколовшего соблазнительницу ножницами: явное режиссерское посвящение шедеврам Годара и Каракса. И помешанная на сериалах медсестра в «Кризисе среднего возраста» (1997) Гарика Сукачева. Фильме, который собрал молодой актерский цветник от Дмитрия Харатьяна и Ивана Охлобыстина до Михаила Ефремова и Федора Бондарчука, но так и не стал манифестом поколения, на что претендовал.

Потом были еще примечательные и мрачные фантазии Дмитрия Месхиева «Механическая сюита» (2001) и «Дневник камикадзе» (2002), дебют Анны Меликян «Марс» (2004) и крепкая мелодрама Владимира Котта «Муха» (2008). Вот, по гамбургскому счету, и все. Но этого «всего», наверное, достаточно, чтобы Добровольская запомнилась как одно из самых трепетных лиц своего бестрепетного времени.

Михаил Трофименков

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Алиса Фрейндлих и Евгения Добровольская на съемках фильма «Клетка для канареек» режиссера Павла Чухрая, 1984 год

Алиса Фрейндлих и Евгения Добровольская на съемках фильма «Клетка для канареек» режиссера Павла Чухрая, 1984 год

Фото: РИА Новости

На церемонии награждения лауреатов актерской премии «Созвездие» в Союзе кинематографистов, 2002 год

На церемонии награждения лауреатов актерской премии «Созвездие» в Союзе кинематографистов, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Спектакль «Мой голубой друг» на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 2003 год

Спектакль «Мой голубой друг» на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С Авангардом Леонтьевым в спектакле «Лес» по пьесе Александра Островского на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2004 год

С Авангардом Леонтьевым в спектакле «Лес» по пьесе Александра Островского на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С сыновьями Яном (слева) и Николаем на премьере анимационной комедии «Правдивая история Красной Шапки» в кинотеатре «Горизонт», 2006 год

С сыновьями Яном (слева) и Николаем на премьере анимационной комедии «Правдивая история Красной Шапки» в кинотеатре «Горизонт», 2006 год

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

На благотворительном концерте «Подари мне жизнь» в театре «Современник» с актером Сергеем Шакуровым, 2006 год

На благотворительном концерте «Подари мне жизнь» в театре «Современник» с актером Сергеем Шакуровым, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В роли прокурора Майерса в спектакле «Свидетель обвинения» режиссера Мари-Луиз Бишофберже на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

В роли прокурора Майерса в спектакле «Свидетель обвинения» режиссера Мари-Луиз Бишофберже на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С Андреем Кузичевым в спектакле Cloture de l&#39;amour на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

С Андреем Кузичевым в спектакле Cloture de l'amour на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В документальной пьесе Михаила Дурненкова «Вне системы» на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2013 год

В документальной пьесе Михаила Дурненкова «Вне системы» на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2013 год

Фото: Александра Краснова / ТАСС

На церемонии вручения памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам МХТ имени А.П. Чехова с актерами Сергеем Десницким (слева) и Николаем Скориком, 2016 год

На церемонии вручения памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам МХТ имени А.П. Чехова с актерами Сергеем Десницким (слева) и Николаем Скориком, 2016 год

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

В спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Олегом Гаасом в спектакле «Космос» на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

С Олегом Гаасом в спектакле «Космос» на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Вероникой Васант (слева) в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

С Вероникой Васант (слева) в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На сборе труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова, 2022 год

На сборе труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Алиса Фрейндлих и Евгения Добровольская на съемках фильма «Клетка для канареек» режиссера Павла Чухрая, 1984 год

Фото: РИА Новости

На церемонии награждения лауреатов актерской премии «Созвездие» в Союзе кинематографистов, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Спектакль «Мой голубой друг» на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С Авангардом Леонтьевым в спектакле «Лес» по пьесе Александра Островского на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С сыновьями Яном (слева) и Николаем на премьере анимационной комедии «Правдивая история Красной Шапки» в кинотеатре «Горизонт», 2006 год

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

На благотворительном концерте «Подари мне жизнь» в театре «Современник» с актером Сергеем Шакуровым, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В роли прокурора Майерса в спектакле «Свидетель обвинения» режиссера Мари-Луиз Бишофберже на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С Андреем Кузичевым в спектакле Cloture de l'amour на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В документальной пьесе Михаила Дурненкова «Вне системы» на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2013 год

Фото: Александра Краснова / ТАСС

На церемонии вручения памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам МХТ имени А.П. Чехова с актерами Сергеем Десницким (слева) и Николаем Скориком, 2016 год

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Олегом Гаасом в спектакле «Космос» на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Вероникой Васант (слева) в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На сборе труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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