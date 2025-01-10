Народная королева России

После продолжительной болезни умерла народная артистка России (2005) Евгения Добровольская, тридцать три года блиставшая на сцене МХТ имени Чехова и всего две недели тому назад отметившая свое шестидесятилетие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Отрешенно-угрюмая девчонка с ошейником своей умершей собаки в руках и свистком, которым она отпугивала назойливых пацанов, на шее коротала дни и ночи на вокзале в ожидании рижского поезда. На котором должен, она надеялась, приехать ее отец, год как покойный, о чем она не догадывалась. Отрывисто бросала примостившемуся воришке, в котором откроет родную душу: «Ты сам уйдешь или тебе помочь?».

В общем, Добровольская в дебютной роли в «Клетке для канареек» (1983) Павла Чухрая была одной из многих неприкаянных и бунтующих девчонок, вскоре заполонивших перестроечный экран.

Но в ее большеглазом лице с тяжелыми веками было что-то особенное, вопиюще неуместное в вульгарном антураже. Удивительное сходство с саксонской королевой XI века Утой. Знаменитейшая статуя Уты, шедевр готической пластики, украшает фасад выстроенного в XII–XIII веках Наумбургского собора и вошла во все учебники истории искусства.

Эта именно что готическая выразительность юной Добровольской ярко вспыхнула, когда она (1996) сыграла заглавную роль королевы Марго в сериале Александра Муратова, режиссера верного ей на протяжении десятилетий, начиная со вполне конвенциональных советских фильмов «Контракт века» (1985) и «Моонзунд» (1987). Роль Марго и роль в «Белой гвардии» (2012) Сергея Снежкина — лучшие среди ее почти сорока сериальных работ.

Сама Добровольская была по жизни тоже принцессой, «сбежавшей из дворца»: роль в спектакле «Бременские музыканты» была, кстати, сценическим дебютом Евгении, с шести лет выступавшей в балетной студии.

Дочь замминистра химической промышленности, она в шестнадцать лет ушла из дома, безуспешно тыкалась то в ГИТИС, то в ЛГИТМиК, работала уборщицей в Театре имени Ленсовета, пока не попала на кастинг к Чухраю.

Потом все было вроде бы хорошо. Окончив курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова в ГИТИСе, она сменила несколько театров, пока в 1991-м году не приземлилась в МХТ. На театральную судьбу ей было грех жаловаться: спектакли отца и сына Ефремовых (Михаил Ефремов стал ее вторым мужем после Вячеслава Баранова, партнера по «Клетке»), Адольфа Шапиро, Кирилла Серебренникова. Нина Заречная, Аркадина и Маша в разных постановках «Чайки», еще одна средневековая королева Марина Мнишек в «Борисе Годунове», Фекла Ивановна в «Женитьбе», Софья и Лиза в «Горе от ума». Роли в пьесах Булгакова, Мольера, Шварца.

Кино же Добровольскую не баловало. Лучшие ее творческие годы, когда сниматься да сниматься, пришлись на безнадежные 1990-е. Не ее вина, что, по большому счету, если не считать «Королеву Марго», ей выпали тогда только две достойные ее роли.

Надя, которую критики окрестили советской «Кармен», в черно-белом «Первом этаже» (1990) Игоря Минаева. Роковая парикмахерша сводила с ума юного дружинника, в конце концов заколовшего соблазнительницу ножницами: явное режиссерское посвящение шедеврам Годара и Каракса. И помешанная на сериалах медсестра в «Кризисе среднего возраста» (1997) Гарика Сукачева. Фильме, который собрал молодой актерский цветник от Дмитрия Харатьяна и Ивана Охлобыстина до Михаила Ефремова и Федора Бондарчука, но так и не стал манифестом поколения, на что претендовал.

Потом были еще примечательные и мрачные фантазии Дмитрия Месхиева «Механическая сюита» (2001) и «Дневник камикадзе» (2002), дебют Анны Меликян «Марс» (2004) и крепкая мелодрама Владимира Котта «Муха» (2008). Вот, по гамбургскому счету, и все. Но этого «всего», наверное, достаточно, чтобы Добровольская запомнилась как одно из самых трепетных лиц своего бестрепетного времени.

Михаил Трофименков