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Коммерсантъ FM
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В Свердловской области по желанию СМИ в редакцию направят священника

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений на рождественском приеме для руководителей СМИ Свердловской области предложил закрепить за каждой редакцией священника, чтобы лучше наладить взаимодействие.

В своем Telegram-канале митрополит пишет, что эта идея родилась из одного вопроса во время встречи: «Как сблизить церковь с обществом?» По мнению митрополита, священник может рассказывать о церковных праздниках, делиться новостями РПЦ, а журналисты смогут использовать полученную информацию в своей работе.

После предложения каждой «желающей редакции направить доброго и умного батюшку» митрополит спросил, кто согласен, и в ответ, как он утверждает, увидел «лес рук». «Теперь на радость читателям и самим журналистам пойду искать лучших из лучших пастырей»,— сообщил митрополит.

Определиться с кандидатурами священников, которые будут закреплены за редакциями, планируется в феврале. На рождественском приеме присутствовали представители ТАСС, «Российской газеты», ВГТРК, «Комсомольской правды», Е1.ру, «Ъ-Урал» и других СМИ.

Николай Яблонский, Екатеринбург

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