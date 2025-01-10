Дом без права передачи

Администрация Сочи проиграла иск о взыскании с компании осужденного за мошенничество застройщика Анзора Пруидзе ООО «БГ-Инвест» более 687 млн руб. Мэрия требовала выплатить убытки в связи с неисполнением договора инвестирования после возведения 14-этажного дома. По договору застройщик обязался передать мэрии 13% площади нового дома. К моменту рассмотрения спора жилье уже было передано дольщикам. Суд посчитал, что выдача разрешений на строительство не может рассматриваться как встречный вклад по инвестиционному договору. По мнению юристов, администрация не понесла убытки, поскольку ничего в строительство не вложила, поэтому решение, скорее всего, поддержит и апелляционная инстанция.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал администрации Сочи во взыскании 687,2 млн руб. с компании осужденного за мошенничество застройщика Анзора Пруидзе ООО «БГ-Инвест». Иск связан с неисполнением договора инвестирования в строительство многоэтажного дома в Центральном районе города.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «БГ-Инвест» зарегистрировано в Сочи в 2005 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели компании не опубликованы. Учредителем общества является Анзор Пруидзе, осужденный в прошлом году по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) при продаже апартаментов в ЖК «Горизонт». Суд в Сочи приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, между мэрией курорта и ООО «БГ-Инвест» в декабре 2007 года был заключен договор инвестирования на строительство многоэтажного дома со встроенными помещениями детского сада по Туапсинской улице, 19. Участок принадлежит обществу на основании договора аренды, заключенного в июне 2006 года. По условиям договора инвестор должен был передать в муниципальную собственность 13,3% общей площади объекта.

В июле 2011 года администрация Сочи выдала инвестору разрешение на строительство 14-этажного дома площадью 26 тыс. кв. м.

Как указал истец, ответчик завершил строительство инвестиционного объекта, однако обязательства по передаче доли администрации не выполнил.

По данным мэрии, средняя рыночная стоимость одного квадратного метра в Центральном районе Сочи составляет 198,7 тыс. руб., отсюда следует, что размер убытков (13% общей площади объекта) равен 687,1 млн руб.

Администрация Сочи направила претензию в адрес ответчика с требованием перечислить в бюджет муниципалитета сумму убытков, однако ответа не последовало.

Суд решил, что выдача мэрией разрешений на строительство не может рассматриваться как встречное предоставление (вклад) по инвестиционному договору, так же И предоставление земельного участка в аренду не предусмотрено и не могло быть предусмотрено инвестиционным договором в качестве вклада.

Получить комментарий у представителей ООО «БГ-Инвест» «Ъ-Кубань» не удалось: номера телефонов компании оказались недоступными.

Юрист практики недвижимости и строительства компании «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Георгий Мазарович говорит, что администрация не понесла убытки, поскольку она ничего в строительство не вложила, а выполнила то, что и так должна была сделать как муниципальный орган. «Полагаю, что решение будет поддержано вышестоящей инстанцией, если администрация решит его обжаловать. Вместе с тем остается открытым вопрос об исполнимости подобных инвестиционных контрактов, которые как показывает данное дело, не обеспечивают интересов муниципальных образований»,— отмечает юрист.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан считает, что для успешного обжалования истцу необходимо будет опровергнуть саму концепцию договора. «Следует доказать, что договор имел гражданско-правовую природу, а обязательство застройщика по передаче помещений не было обусловлено исключительно исполнением публичных функций администрацией. Однако эта задача представляется крайне сложной, учитывая сложившуюся судебную практику»,— говорит господин Помазан.

Тат Гаспарян