Росавиация назвала рекомендации EASA продолжением политики санкций

В Росавиации считают, что директивы Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) — это продолжение санкций и санкционного давления западных стран на гражданскую авиацию России. Так в ведомстве прокомментировали рекомендацию EASA авиакомпаниям облетать города, которые расположены западнее от 60-го меридиана восточной долготы, то есть почти всю европейскую часть России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

«Данная рекомендация — не что иное, как продолжение политики санкционного давления западных стран на отрасль гражданской авиации России. По своей сути рекомендация является очередной попыткой сокращения количества рейсов азиатских авиакомпаний в аэропорты Евросоюза с использованием Транссибирской системы маршрутов»,— рассказал «Интерфаксу» представитель Росавиации. В ведомстве считают, что рекомендации направлены на сокращение транзитных рейсов азиатских авиакомпаний через Россию.

Директивы были выпущены вскоре после авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines, в результате крушения которого погибли 38 человек. Рекомендации действуют до 31 июля и касаются авиакомпаний из стран—участниц EASA, а также других государств, которые выполняют рейсы в Евросоюз. Самолеты из ЕС не летают над РФ с 2022 года.