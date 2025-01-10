Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывший депутат Абельцев возместил ущерб по делу о мошенничестве

В Тверском суде Москвы прошло заседание по делу о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего депутата Госдумы Сергея Абельцева, входившего в высший совет ЛДПР. В суде он заявил, что возместил пострадавшему ущерб и признал вину.

Сергей Абельцев

Сергей Абельцев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сергей Абельцев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет»,— заявил господин Абельцев (цитата по «РИА Новости»).

Заседание прошло в открытом режиме, несмотря на просьбу адвокатов сделать его закрытым. Защита обвиняемого попросила отпустить Сергея Абельцева под домашний арест или залог, поскольку у него есть проблемы со здоровьем. Судья оставила решение о мере пресечения без изменений, потому что, по утверждению гособвинителя, подсудимый может препятствовать рассмотрению дела.

Уголовное дело в отношении Сергея Абельцева возбудили 17 июля 2024 года, а на следующий день он был арестован. По версии следствия, Сергей Абельцев пообещал устроить пенсионера Сергея Алюшникова на должность помощника депутата за 10 млн руб. благодаря якобы существующим связям с высокопоставленными чиновниками. После двух оперативных экспериментов, проведенных ФСБ, Сергея Абельцева задержали.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сергею Абельцеву устроили кукольный спектакль».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...