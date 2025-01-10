Бывший депутат Абельцев возместил ущерб по делу о мошенничестве

В Тверском суде Москвы прошло заседание по делу о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего депутата Госдумы Сергея Абельцева, входившего в высший совет ЛДПР. В суде он заявил, что возместил пострадавшему ущерб и признал вину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Абельцев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Абельцев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет»,— заявил господин Абельцев (цитата по «РИА Новости»).

Заседание прошло в открытом режиме, несмотря на просьбу адвокатов сделать его закрытым. Защита обвиняемого попросила отпустить Сергея Абельцева под домашний арест или залог, поскольку у него есть проблемы со здоровьем. Судья оставила решение о мере пресечения без изменений, потому что, по утверждению гособвинителя, подсудимый может препятствовать рассмотрению дела.

Уголовное дело в отношении Сергея Абельцева возбудили 17 июля 2024 года, а на следующий день он был арестован. По версии следствия, Сергей Абельцев пообещал устроить пенсионера Сергея Алюшникова на должность помощника депутата за 10 млн руб. благодаря якобы существующим связям с высокопоставленными чиновниками. После двух оперативных экспериментов, проведенных ФСБ, Сергея Абельцева задержали.

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