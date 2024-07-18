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Коммерсантъ FM
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обновлено 21:53

Бывший депутат Госдумы Сергей Абельцев арестован по делу о мошенничестве

Замоскворецкий суд по ходатайству ГСУ СКР по Москве арестовал на два месяца бывшего члена Высшего совета ЛДПР и депутата Госдумы Сергея Абельцева. По информации «Ъ», ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы. Согласно предварительным данным следствия, 63-летний экс-депутат подозревается в мошенничестве на сумму 10 млн руб.

Сергей Абельцев

Сергей Абельцев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Абельцев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сергей Абельцев был депутатом четырех созывов Госдумы. Впервые был избран в 1993 году. Перестал быть депутатом в 2011 году, однако остался в партии. С 2011 по 2022 год был помощником Владимира Жириновского. С апреля 2022 по ноябрь 2023 года занимал должность исполняющего обязанности помощника первого заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме.

В пресс-службе ЛДПР РБК заявили, что Сергей Абельцев «давно в жизни партии не участвует».

Ольга Семеновых

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