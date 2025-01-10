В 2024 году в Чувашской Республике родилось 8922 ребенка: из них — 4366 девочек и 4556 мальчиков. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2024 году в Чувашии родилось 8922 ребенка

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ В 2024 году в Чувашии родилось 8922 ребенка

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Среди новорожденных 3131 стал первым ребенком в семье, 2826 — вторым, а 1959 — третьим. Остальные 991 ребенок родился как четвертый и последующий. Самый популярный возраст матерей составил 29 лет.

По состоянию на 1 декабря 2024 года младенческая смертность в Чувашской Республике составила 2,9‰ (количество умерших до года на тысячу рожденных живыми).

Влас Северин