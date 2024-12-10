Младенческая смертность в Чувашии составила 2,9 случая на тысячу новорожденных

По состоянию на 1 декабря 2024 года младенческая смертность в Чувашской Республике составила 2,9‰ (количество умерших до года на тысячу рожденных живыми). Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

В России по итогам первых девяти месяцев 2024 года она достигла 3‰, а в Приволжском федеральном округе смертность среди младенцев составила 3,6 на тысячу новорожденных.

По данным медицинских организаций, на территории Чувашской Республики на 1 декабря 2024 года родилось всего 8 тыс. 145 детей, что меньше на 582 ребенка в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Влас Северин