«Регион-склад» заявил о непричастности к загрязнению воздуха в Ярославле

Руководство ярославского АО «Регион-склад» заявило, что предприятие не работает и не может быть источником загрязнения воздуха во Фрунзенском районе. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил гендиректор предприятия Алексей Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что по решению суда «Регион-склад» приостановил деятельность на 30 суток из-за «превышения гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе».

Как рассказал господин Морозов, после прекращения работы жалобы в соцсетях на неприятный запах продолжились. В связи с этим «Регион-склад» обратился в Роспотребнадзор с предложением провести повторную проверку для выявления источника загрязнений.

«Нет худа без добра. Мы обратились в Роспотребнадзор с целью все-таки найти источник запаха. Так как наше предприятие деятельность не ведет, а жалобы продолжают идти. Это доказывает, что мы не являемся той организацией, которая наносит вред и превышает выбросы предельно допустимых норм»,— пояснил Алексей Морозов.

Напомним, после повторных жалоб на запах профильное министерство решило проверить, исполняется ли решение суда. Алексей Морозов сказал, что на предприятии ждут судебных приставов, которые проверят пломбы «Опечатано».

Алла Чижова