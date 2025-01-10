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В Ярославле проверят приостановку работы АО «Регион-Склад»

В Ярославле областной министерство природопользования и ФССП проводят проверку по информации о том, что АО «Регион-Склад» возможно продолжает работу вопреки решению суда о приостановке деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что суд приостановил работу предприятия в декабре 2024 года на 30 суток из-за загрязнения воздуха. Как заверили в правительстве области, сейчас поступают сообщения о возможном неисполнении решения суда. В связи с этим и организована проверка.

«В случае установления факта неисполнения решения суда должностными лицами предприятия им грозит уголовная ответственность»,— сообщили в правительстве.

Алла Чижова

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