Prada рассматривает возможность покупки Versace

Итальянский модный дом Prada рассматривает возможность покупки своего конкурента Versace. Об этом пишет итальянская газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на источники. По ее данным, нынешний владелец Versace американский холдинг Capri Holdings намерен продать компанию, уже нанял для этого консультантов и связался с несколькими потенциальными покупателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Il Sole 24 Ore отмечает, что одним из претендентов на Versace может стать Prada. По данным газеты, компания ведет консультации с аналитиками банка Citi по поводу возможной сделки. В Prada отказались комментировать эту информацию.

В 2023 году Capri договорился о слиянии с другим холдингом, специализирующимся на предметах роскоши,— Tapestry. Сумма сделки оценивалась в $8,5 млрд. Однако в октябре прошлого года американский суд заблокировал сделку, сочтя, что она повредит интересам покупателей и сотрудников компаний. После этого Capri заявлял, что не исключает возможность продажи отдельных брендов.

Яна Рождественская