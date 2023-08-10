Владелец Coach выкупает владельца Versace за $8,5 млрд

Модный дом Tapestry Inc., владеющий такими брендами, как Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, объявил о покупке Capri Holdings, которому принадлежат бренды Michael Kors, Jimmy Choo и Versace.

Tapestry заплатит за каждую акцию Capri $57 наличными, что на 65% выше стоимости бумаг холдинга на момент закрытия торгов вчера, 9 августа. Общая сумма сделки составит около $8,5 млрд.

По итогам прошлого года совокупные продажи двух американских холдингов, торгующих предметами роскоши, составили $12 млрд. В случае закрытия сделки объединенная компания будет работать под брендом Tapestry.

Холдинги решили объединиться в непростой для люксовых производителей период. Компании отчитываются в нынешнем году о падении продаж в США, что связано со стремлением американцев экономить в период высокой инфляции. Руководители Tapestry и Capri подчеркнули, что объединение шести брендов под одной крышей позволит расширить круг потребителей, одновременно нарастив ресурсы для производства.

На фоне объявления о сделке акции Tapestry просели на 13,5%, а акции Capri, напротив, взлетели более чем на 56%.

Кирилл Сарханянц