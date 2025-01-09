«Прогнозы строить по-прежнему бессмысленно»

Спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог отложил визит в Киев. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на свои источники. Согласно этой информации, поездка отложена вплоть до инаугурации 47-го президента США 20 января. Между тем 9 января ожидается последняя встреча в формате «Рамштайн» при уходящей администрации Джо Байдена. Владимир Зеленский ранее озвучил свое видение будущего переговорного процесса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет больших подвижек вокруг Украины в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью американскому блогеру и подкастеру Лексу Фридману. В частности, президент Украины нелестно, скажем мягко, высказался о России, ее народе и руководстве. Использовал Зеленский в том числе и идиоматические выражения. В качестве главного, наверное, стоит выделить обозначенную им схему потенциального мирного процесса. Переговоры, по словам Зеленского, могут начаться хоть 25 января — в его день рождения.

Сначала Владимир Александрович намерен говорить с Дональдом Трампом, затем с ЕС, и только после этого их общая позиция может быть доведена до Москвы. Кроме того, Киеву необходимо сохранить западное оружие для «отражения будущих российских атак». Иными словами, говорить он намерен с позиции силы. Интервью перепостил Илон Маск. Интересно почему? Потому что мы, по сути дела, вступаем в новую если не эпоху, то политический цикл, где на главные позиции претендуют новые люди, несвязанные с привычным истеблишментом, и даже бросают ему откровенный вызов. Зеленский, судя по всему, пытается под этот новый цикл подстроиться, мол, я с вами, я такой же, как и вы. По крайней мере, он ранее себя так и позиционировал. Другой вопрос, что из этого выйдет? В России интервью вызвало резко негативную реакцию, и это неудивительно.

Теперь относительно конкретики: 9 января состоится последнее заседание в формате «Рамштайн» при старой американской администрации. В Белом доме не скрывают, что намерены как следует вооружить Украину, в частности, для того чтобы усилить ее переговорные позиции. Кроме того, Вашингтон планирует напоследок еще больше усилить антироссийские санкции. Американский Минфин грозит Китаю серьезными последствиями, если он будет продолжать поддерживать Россию.

Германия также обещает помогать Киеву столько, сколько нужно, вне зависимости от своих внутренних проблем. Все это происходит на фоне очередного, может быть, и не обострения, но активизации боевых действий. В частности, на курском направлении. В этой связи логично, что будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог отложил визит в украинскую столицу. Торопиться в такой ситуации явно не следует.

В целом нет никаких оснований полагать, что после возвращения Трампа сразу наступит мир. Это явное преувеличение. В любом случае Америка будет продвигать именно свое решение, которое ее в первую очередь устроит.

Хотя при всем при этом есть одно существенное изменение — в политику возвращается так называемый бизнес-подход, лишенный идеологических догм. Хорошо ли это будет для России? Сложно сказать. Прогнозы строить по-прежнему бессмысленно.

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Дмитрий Дризе