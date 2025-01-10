Слияние ВТБ и «Открытия» официально завершено

Как сообщили в пресс-службе ВТБ, банк завершил перевод отделений «Открытия» под свой бренд.

Интеграция двух банков в части офисной сети стартовала в декабре 2023 года, по ее итогам вывески сменили 245 отделений в 60 регионах России.

Первые отделения сменили вывеску в Омске, Тюмени, Ханты-Мансийске, Москве и Уфе в декабре 2023, последнее — 27 декабря в Анапе. Больше всего офисов перешло в Центральном федеральном округе — 61 отделение, 59 — в Уральском ФО и 41 — в Приволжском ФО.

«Сегодня мы завершаем один из самых масштабных проектов в области банковской инфраструктуры, его география охватывает почти 70% территории страны и представлена от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. По итогам интеграции большая часть отделений "Открытия" продолжила работать под брендом ВТБ, за исключением дублирующих офисов. Это позволило существенно укрепить инфраструктуру банка, региональную представленность, стать еще доступнее и ближе»,— рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.