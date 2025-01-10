В Сочи стартовал второй этап Кубка Краснодарского края по парусному спорту

В Сочи начался второй этап Кубка Краснодарского края по парусному спорту, в котором участвуют 16 команд и 68 яхтсменов из 17 регионов России. Среди них — новая команда из Сочи, Sochi Sailing team, сообщает департамент физической культуры и спорта администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Сочи Фото: департамент физической культуры и спорта администрации Сочи

В течение трех дней участникам соревнований предстоит борьба с ветрами и волнами Черного моря. Во втором этапе участники должны будут продемонстрировать не только навыки в управлении яхтой, но и умение работать в команде и принимать тактические решения в сложных условиях. В регате участвуют яхтсмены разного уровня подготовки, в том числе и мастера спорта международного класса, олимпийцы и новички.

Особенностью соревнования является то, что в каждом экипаже может быть не более двух профессионалов, остальные члены команды — любители.

В середине ноября на курорте также прошел финал международной серии парусных регат, собравший 20 команд и 85 спортсменов из различных регионов России, а также участников из Армении, Белоруссии, Сербии и Германии. В итоге победу в соревнованиях одержала команда «Ахмат», в состав которой вошли Александр Божко, Роман Константинов, Евгений Егоров, Рамиль Шафигуллин и капитан Хасан Хаджиев.

Среди участников был сочинский яхтсмен Алим Бербеков, мастер спорта и многократный чемпион первенства России по парусному спорту. Спортсмен представлял курорт в зачетных гонках, где его команда заняла 11-е место.

«Ъ-Сочи» писал, что с 14 по 17 октября на курорте проходил чемпионат России по парусному спорту. Сочинские спортсмены завоевали медали в нескольких классах.

Мария Удовик